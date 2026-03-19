Regé-Jean Page bricht Interview wegen "Bridgerton"-Fragen ab

Regé-Jean Page (37) hat auf dem roten Teppich des "Black Women in Hollywood"-Events von Essence für einen unangenehmen Moment gesorgt. Die Reporterin Leah Henry sprach den Schauspieler auf die zahlreichen Fans an, die sich im Internet für eine Rückkehr seiner Figur Simon in Bridgerton aussprechen, und fragte ihn direkt, ob es eine Chance gebe, dass er noch einmal in der Serie zu sehen sein wird. Doch anstatt eine klare Antwort zu geben, wich Regé-Jean dreimal hintereinander aus. Zunächst entgegnete er nur: "Wissen Sie, das ist lustig, dass Sie das sagen, denn ich bin nicht im Internet." Als Leah darauf beharrte, dass die Fans ihn "brauchen" würden, antwortete er ausweichend: "Ich muss Ihnen da einfach glauben." Nach einem dritten Versuch der Reporterin bedankte sich der Schauspieler kurz für das Interview und ging zügig weiter zum nächsten Journalisten.

Der peinliche Moment auf dem roten Teppich kommt, nachdem Showrunnerin Jess Brownell Ende Februar gegenüber dem Magazin Variety Bedenken bezüglich einer möglichen Neubesetzung von Simon ausgeräumt hatte. "Wir sind nicht daran interessiert, die Charaktere neu zu besetzen", erklärte sie. "Ich denke, es würde sich wie eine Missachtung all dessen anfühlen, was Regé und Phoebe Dynevor in der ersten Staffel aufgebaut haben." Eine Rückkehr der beiden Darsteller schloss sie allerdings nicht aus. Sie würde die beiden gerne zurückholen, allerdings nur, wenn es eine wirklich starke Geschichte für sie gebe. Eine kurze Szene bei einer Beerdigung in Staffel vier würde sich "aus vielen Gründen nicht richtig anfühlen", so Jess. Gegenüber dem Magazin People verriet sie Anfang des Monats zudem, dass noch keine Gespräche mit Regé-Jean über eine Rückkehr stattgefunden hätten, die Ideen dafür aber existierten.

Regé-Jean wurde mit seiner Rolle als Simon Basset, dem Duke of Hastings, in der ersten Staffel von "Bridgerton" zum Publikumsliebling. Die Serie, die auf der Romanreihe von Julia Quinn basiert, zeigt die wohlhabende Familie Bridgerton bei ihrer Suche nach Liebe im London des 19. Jahrhunderts. Netflix gab im April 2021 bekannt, dass der Schauspieler seine Rolle nicht wieder aufnehmen würde, obwohl weitere Auftritte von Daphne, gespielt von Phoebe, geplant waren. Wie Variety damals enthüllte, hatte Netflix Regé-Jean sogar ein Gastauftritt-Angebot für die zweite Staffel unterbreitet – für drei bis fünf Episoden zu je 43.000 Euro pro Folge. Der Schauspieler lehnte das lukrative Angebot jedoch ab und hielt an seiner Entscheidung fest, die Serie zu verlassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Regé-Jean Page bei den Essence "Black Women In Hollywood"-Awards 2026 im Fairmont Century Plaza, Los Angeles

Anzeige Anzeige

Liam Daniel / Netflix Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page in einer Szene von "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

Getty Images Regé-Jean Page, Schauspieler