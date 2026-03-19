Cindy Crawfords verrückte Morgenroutine für ewige Jugend

Cindy Crawford (60) hat auf Instagram einen seltenen Einblick in ihren extravaganten Alltag gegeben und verraten, wie sie ihre jugendliche Ausstrahlung und ihren durchtrainierten Körper aufrechterhält. Das Supermodel beginnt jeden Tag bereits um sechs Uhr morgens mit Stretching im Bett und trägt dabei ein rosa Satinhemdchen. Zu ihrem aufwendigen Ritual, das insgesamt zweieinhalb Stunden dauert, gehören zahlreiche Wellness- und Beautybehandlungen, die sie in einem Video dokumentierte. "Ich liebe meine Morgenroutine – sie sorgt dafür, dass ich einen großartigen Tag habe!", schwärmte die 60-Jährige in dem Post, der ihre Follower staunen ließ.

Nach dem Aufstehen bürstet Cindy trocken ihre Haut, während sie im Hintergrund ein Hörbuch der Bibel hört. Um 6:30 Uhr folgt die erste Gesichtsbehandlung mit einem Gua Sha Tool und dem Skin Softening Cleanser ihrer eigenen Marke "Meaningful Beauty". Anschließend setzt sie eine Capillus Laser Cap auf, die mit Rotlicht das Haarwachstum unterstützt, und sitzt dabei auf einer Bemer-Matte, die durch Mikroströme die Durchblutung verbessert. Zusätzlich massiert sie ihr Gesicht mit The Wand von Keren Bartov, einem Gerät für rund 1.900 Euro, das ebenfalls mit Rotlicht arbeitet. Um sieben Uhr nimmt sie einen Shot Apfelessig zu sich und geht dann in den Garten ihres zehn Millionen Dollar teuren Anwesens in Miami Beach, das sie mit Ehemann Randy Gerber bewohnt. Dort läuft sie barfuß über den Rasen, um sich zu erden, bevor sie fünfzehn Minuten im Jacuzzi entspannt. Danach trinkt sie Kaffee mit Kollagen, checkt ihre Mails und trainiert ab acht Uhr in ihrem privaten Fitnessstudio auf dem Minitrampolin und der Inversionsbank, bevor ihre private Pilatestrainerin eintrifft.

Cindy, die zwei Kinder hat, schwört auf ihre tägliche Routine aus Hautpflege, Sport und intermittierendem Fasten. Sie trainiert laut eigenen Angaben dreimal pro Woche mit einer Kombination aus 20 Minuten Cardio und Gewichten sowie Übungen wie Kniebeugen und Ausfallschritten. Ihre Skincare-Linie 'Meaningful Beauty' hat sie vor über 20 Jahren mit dem französischen Arzt Jean-Louis Sebagh gegründet. "Wenn du dich gut fühlst und selbstbewusst bist, hältst du deinen Kopf ein bisschen höher, und das ist es, was die Leute wirklich sehen", erklärte sie gegenüber dem Magazin People. In einem Interview mit The Skinny Confidential betonte die Laufsteg-Ikone zudem, dass mentale Gesundheit genauso wichtig sei wie körperliche Pflege: "Ich denke, wenn wir Frauen uns gut fühlen, haben wir so viel mehr Selbstvertrauen und so viel mehr zu bieten."

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Getty Images Cindy Crawford 2025

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Getty Images Rande Gerber und Cindy Crawford im September 2024

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Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford im November 2023

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