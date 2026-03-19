Bereut Serkan Yavuz heute sein Leben in der Öffentlichkeit?

Realitystar Serkan Yavuz (32) hat sich in seinem Podcast "unReal" zu den Schattenseiten seines Lebens im Rampenlicht geäußert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Der zweifache Vater, der bereits in zahlreichen TV-Formaten zu sehen war und auch in den sozialen Medien präsent ist, beschreibt die Öffentlichkeit als "Fluch und Segen zugleich". "Ich würde mir gerne manchmal diese Öffentlichkeit wegdenken. Ich bin aber ein sehr dankbarer Mensch und durch die Öffentlichkeit lebe ich ein schönes Leben", erklärt Serkan im Podcast. Doch der 32-Jährige kritisiert auch, dass jede seiner Aussagen "so krass zerpflückt" werde.

Als Beispiel nennt der Realitystar einen Ausschnitt aus seinem Podcast, in dem er sich selbst als Narzisst bezeichnet hatte – eine Aussage, die anschließend heftig diskutiert wurde. "Man muss wirklich aufpassen, was man sagt. Deswegen bin ich mittlerweile vorsichtig, was ich preisgebe. Ich will ja Transparenz bieten. Ich will offen und ehrlich sein, nahbar sein. Aber ich muss irgendwo auch an meine Vaterrolle denken, an meine Kinder. Mit dem ganzen Scheiß, den ich eh schon gebaut habe und schon viel Bockmist zu erklären habe", so Serkan weiter. Viele Menschen würden nur darauf warten, dass er etwas sage, was man zerpflücken könne. "Das ist in der Öffentlichkeit schon nervenaufreibend und anstrengend. Ich kann ja gefühlt nichts mehr machen, ohne dass man dafür verurteilt wird", führt er aus. Man suche nur noch nach Fehlern – das sei die Kehrseite der Öffentlichkeit. Der Influencer geht sogar so weit, dass er von TV-Formaten eine Art Schmerzensgeld verlangt, um sich im Falle eines negativen Auftritts finanziell absichern zu können. Denn manchmal verliere man nach solchen Formaten auch Kooperationspartner.

Serkan ist nicht zum ersten Mal mit öffentlicher Kritik konfrontiert. Erst vor wenigen Wochen hatte er sich in seiner Instagram-Story gegen eine Welle von Hassnachrichten gewehrt, die ihn als Vater attackierten. Ausgelöst durch die öffentliche Diskussion rund um seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) und deren Aussagen im Dschungelcamp waren damals mehrere Influencer auf ihn losgegangen. Serkan warf ihnen vor, ihn für Klicks als schlechten Vater darzustellen und so eine Hetzwelle ins Rollen zu bringen. Seine klare Botschaft an alle Hater damals: "Schämt euch." Die anhaltende Aufmerksamkeit und ständige Bewertung durch die Öffentlichkeit scheinen den zweifachen Vater zunehmend zu belasten.

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