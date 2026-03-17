"Kleiner Spoiler": Mit ihr fetzte sich Serkan Yavuz bei KDRS

Serkan Yavuz (32) sorgt schon vor der Ausstrahlung von "Kampf der RealityAllstars" für Gesprächsstoff. Der Realitystar nahm an der neuen Staffel der Show teil und spricht nun offen in seinem Podcast "unReal" über seine Erfahrungen. Besonders eine Kandidatin habe es ihm dabei angetan – und zwar nicht im positiven Sinne. "Kleiner Spoiler, mit ihr habe ich mich nicht gut verstanden, wird man auch sehen", verriet Serkan über Kader Loth (53). Die Realityikone, die gerne betont, seit 28 Jahren im Showgeschäft zu sein, habe bei den Dreharbeiten "ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren". Serkan deutet an, dass zwischen ihm und Kader ordentlich krachen wird: "Das wird noch mal sehr spannend."

Aus seiner Sicht versuche Kader, die jüngeren Realitystars bei "Kampf der Realitystars" zu unterdrücken, nur um mehr Spannung für das Format zu erzeugen. "Die will auch die, ich sag mal so, die jüngere Generation ein bisschen unterbuttern, um Spannung für die Sendung zu erzeugen", meint Serkan im Podcast weiter und kündigt an: "Das wird noch mal sehr spannend" – ein deutlicher Hinweis, dass die Auseinanderse. Kader denke, sie sei "die Königin der Welt", so Serkan weiter. Er ist sich sicher, dass die Realityikone jeden Job annehmen müsse, um von den Gagen zu leben. "Ansonsten würde sie nicht jeden Kack machen", so seine deutlichen Worte.

Serkan selbst hat jedoch andere Pläne für seine Zukunft. Der Realitystar investiere seine Gewinne und Gagen aus den Shows direkt weiter, was er selbst als "sehr clever" bezeichnet. Er stelle sich bereits die Frage, wie lange er das Ganze noch machen wolle und wann er mit dem Reality-TV aufhören könne. "Ich bin eh schon bei dem Gedanken: 'Wie lange macht man das Ganze noch? Wie lange will man das tolerieren?' Ich will ja irgendwann weg von dem Ganzen", verriet er in seinem Podcast. Sein Ziel sei es, sich später nicht mehr "zum Affen" vor der Kamera machen zu müssen – ein Schicksal, das er offenbar Kader zuschreibt.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Februar 2026

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Imago Kader Loth bei der Palazzo Gala-Premiere 2025 im Spiegelpalast am Bahnhof Zoo, Berlin

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar