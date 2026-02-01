Foto-Fail: Modemagazin zeigt Ariana Grande mit extra Finger

Ariana Grande (32) sorgt mit einem einzigen Bild aus der japanischen Ausgabe der Vogue weltweit für Gesprächsstoff: Auf einem neuen Fashion-Foto der Sängerin ist plötzlich ein sechster Finger an ihrer linken Hand zu sehen. Entdeckt wurde der Photoshop-Fail von einem Fan-Account auf Instagram, der den Schnappschuss teilte und damit eine Welle an Kommentaren lostrat. Das Bild zeigt Ariana in einem cremefarbenen Minirock, einem geblümten Dior-Top und transparenten Handschuhen, lässig an eine Wand gelehnt – doch der zusätzliche Finger stiehlt allen Styling-Details die Show. Die Szene spielt sich komplett auf Instagram ab, wo sowohl Fans als auch die Musikerin selbst auf den ungewöhnlichen Bildfehler reagieren.

"Wer ist dafür verantwortlich, dass Ariana sechs Finger hat?" heißt es in dem Beitrag, der schnell dutzende Reaktionen sammelte. Einige Follower geben zu, den Fauxpas zunächst gar nicht bemerkt zu haben, andere zeigen sich fassungslos und fragen: "Ich bin verwirrt, wie konnte das passieren?" Während die japanische Vogue sich zu der missglückten Retusche bislang nicht äußert, taucht plötzlich ein Kommentar der Wicked-Darstellerin selbst unter dem Post auf. "Heilige Scheiße!", schreibt Ariana, bevor sie mit einem augenzwinkernden Nachsatz nachlegt: "Oh mein Gott, wie aufregend! Ich habe ja schon immer gesagt, dass ich zusätzliche Gliedmaßen brauche, damit ich ein Album aufnehmen kann! Ich bin so dankbar dafür!"

Die Art, wie Ariana mit der Panne umgeht, passt zu dem Bild, das viele Fans von ihr haben: Die Sängerin gibt sich in sozialen Netzwerken oft nahbar, liest Fan-Kommentare und reagiert auch auf Beiträge kleinerer Accounts. Immer wieder gewährt sie auf Instagram Einblicke hinter die Kulissen von Musikvideos, Studio-Sessions oder Filmprojekten und zeigt dabei auch Momente, in denen nicht alles perfekt ist. Gerade ihre humorvolle Seite sorgt dafür, dass sich ihre Fangemeinde ihr besonders verbunden fühlt – ob sie nun Selfies ohne Glamour-Look teilt oder über kleine Missgeschicke lacht.

Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026

Getty Images Ariana Grande bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

Getty Images Ariana Grande bei den 16th Governors Awards in Los Angeles, Ray Dolby Ballroom, Ovation Hollywood, am 16. November 2025