Peter Schilling schrieb den Hit "Major Tom" auf der Autobahn

Peter Schilling (70) hat verraten, wie sein Welthit "Major Tom (völlig losgelöst)" tatsächlich entstanden ist – und die Geschichte klingt wie aus einem Roadmovie: Der Sänger saß allein in seinem Opel Kadett, fuhr quer durch Deutschland, das Playback im Kassettendeck, einen Schreibblock auf dem Beifahrersitz. Zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und dem Kasseler Kreuz schrieb er in nur vier Stunden den kompletten Text. Das erzählte Peter dem Magazin Der Spiegel. An diesem Mittwoch feiert der Musiker seinen 70. Geburtstag – und erinnert sich lebhaft an die Fahrt, die sein Leben veränderte.

Der Song wurde in den 1980er-Jahren zu einem weltweiten Hit und avancierte zu einem der größten Titel der Neuen Deutschen Welle. Für viele Fans steht "Major Tom" sogar an der Spitze der NDW-Hymnen und übertrifft dabei Klassiker wie "99 Luftballons" von Nena (65). Über seine Entstehung sprach Peter schon im Oktober 2025 mit dem Sender rbb. Er berichtete, wie das bestimmte Playback ihn förmlich zu dem Text inspiriert habe: "Es passte einfach perfekt." Allein schon dieser Verbindung und dem Erfolg des Liedes ist Peter bis heute dankbar. "Major Tom" bleibt eine feste Konstante in seinem Leben und prägt seinen musikalischen Werdegang.

Das Lied hat in der Zwischenzeit als Torhymne der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein neues Zuhause gefunden und wird in den Stadien lautstark mitgesungen. Peter erlebte diesen besonderen Moment selbst, als er ein EM-Spiel verfolgte und am Ende über 60.000 Fans "völlig losgelöst" sangen. "Das hat mich emotional sehr berührt", gestand er und verriet sogar, dass ihm dabei Tränen kamen, wie Bild berichtet. Sein Erfolg hat nicht nur seine Karriere, sondern auch die deutsche Musiklandschaft nachhaltig geprägt.

Action Press Peter Schilling bei "Die Giovanni Zarrella Show" in Offenburg

Imago Nena im August 2025

Action Press Peter Schilling bei der Verleihung der Goldenen Sonne 2023