Einbruch bei Maya Jama und Rúben Dias: Luxusvilla ausgeraubt

Ein Schock für Maya Jama (31) und ihren Freund Rúben Dias: Die Moderatorin und der Fußballstar sind Opfer eines dreisten Einbruchs in ihre rund vier Millionen Pfund teure Villa nahe Alderley Edge geworden. Während Maya in Südafrika für die aktuelle Staffel des britischen Reality-TV-Formats "Love Island All Stars" vor der Kamera stand und Rúben mit Manchester City im Spiel gegen Galatasaray auf dem Platz war, drang eine mutmaßliche Bande in das abgeschiedene Anwesen ein und plünderte das Haus. Als Rúben gegen 23 Uhr nach Hause kam, soll er die völlig durchwühlten Räume vorgefunden und sofort den Notruf gewählt haben. Die Polizei bestätigte einen Einsatz am späten Mittwochabend, wie Mirror berichtet.

Nach Angaben der Zeitung The Sun wurden bei dem Einbruch hochwertige Gegenstände wie Schmuck, Elektronik und Designer-Kleidung gestohlen. Besonders bitter für das Paar: Es handelt sich um das erste gemeinsame Haus von Maya und Rúben, das ihnen laut einem Insider als ganz besonderer Rückzugsort galt. Trotz hochmoderner Sicherheit mit zonengesteuertem Alarmsystem, CCTV-Kameras und elektrischen Toren sowie einem privaten Sicherheitsdienst, der das Grundstück mit unangekündigten Kontrollen im Blick behalten soll, gelang es den Tätern offenbar, unbemerkt zuzuschlagen. Die Polizei in Cheshire erklärte gegenüber britischen Medien, dass die Ermittlungen zum Einbruch weiterlaufen.

Maya meldete sich nach dem Vorfall auf Instagram selbst zu Wort und richtete sich in einer kurzen Botschaft an ihre Follower. In ihrer Story schrieb die TV- und Radiofrau: "Ich möchte eigentlich gar nichts dazu sagen, wenn Dinge passieren, weil dann einfach nur ein weiterer Zeitungsartikel daraus wird, aber danke für all eure lieben Nachrichten, uns geht es gut." Das Paar, das sein Privatleben meist abseits des Rampenlichts hält, hatte das abgeschiedene Haus bewusst gewählt. Nun müssen die beiden ihren vermeintlich sicheren Zufluchtsort neu denken.

Instagram / mayajama Maya Jama und Rúben Dias, Dezember 2025

Imago Maya Jama, Moderatorin

