"Mag ihn": Anne Wünsche lernt vor Auswanderung Mann kennen

Anne Wünsche (34) sorgt mit einer unerwarteten Liebesbeichte für Aufsehen. Die Social-Media-Bekanntheit, die sich im vergangenen Jahr von ihrem Partner Karim El Kammouchi (37) getrennt hat, plant schon bald, ins Ausland auszuwandern. Doch auf Instagram teilte die dreifache Mutter nun mit, dass sie unerwartete Gefühle für einen Mann entwickelt hat, den sie über eine Dating-App kennengelernt hat. "Ich habe dann trotzdem noch mal die App geöffnet. Hab tatsächlich auch mal nach rechts gewischt und hatte ein Match", erzählt Anne offen. Nach einem Treffen mit ihm sei sie völlig aus dem Konzept geraten: "Was soll ich denn machen? Jetzt ist die ganze Sache extrem kompliziert. Ja, ich mag ihn halt."

Denn eigentlich hatte sie nach der Trennung keinen Kopf für Liebesabenteuer und Dating ausgeschlossen. Der Gedanke an ihre geplante Auswanderung passt kaum dazu. "Ich hab wirklich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich bin wirklich ehrlich zu euch. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Es macht doch jetzt alles einfach nur kompliziert", fragt sich Anne in ihrer Ansprache an die Community und ringt mit den Gefühlen. "Jetzt habe ich den Salat", bringt sie ihre Verwirrung schließlich auf den Punkt. Sie scheint hin- und hergerissen, wie es mit ihrem neuen Match und ihren Plänen weitergehen wird.

Für Anne ist es nicht das erste Mal, dass sie ihr Privatleben mit ihren Fans teilt. Die dreifache Mutter nimmt ihre Followerinnen und Follower seit Jahren in ihrem Alltag mit und zeigt dabei sowohl glückliche Momente als auch schwierige Phasen. Nach der jüngsten Trennung hatte die Influencerin immer wieder betont, sich zunächst auf sich selbst und ihre Kinder konzentrieren zu wollen. Dass sie ihre Unsicherheit jetzt so offen anspricht, passt zu der direkten Art, mit der Anne ihr Leben im Netz zeigt. Viele Fans fühlen sich ihr gerade durch diese Ehrlichkeit besonders nah und begleiten sie seit Langem durch Beziehungswechsel, Familienalltag und nun auch durch den geplanten Neustart im Ausland.

Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden