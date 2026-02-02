Fashion Duo: Harry Styles und Zoë Kravitz im Couple-Style

Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) wurden am Grammys-Wochenende beim Frühstücken in Venice Beach gesichtet – ein lässiger Paar-Auftritt, der perfekt zu Los Angeles passt. In der Nähe der Abbot Kinney Boulevard holten sich der Sänger und die Schauspielerin Bagels im Abbot Kinney Market und setzten auf unaufgeregte, koordinierte Looks. Harry trug ein weißes Vintage-Langarmshirt mit Parliament-Print, eine weite graue Hose und sportliche Atlas-Sonnenbrillen von Thistles. In der Hand: ein Iced Americano. Zoë ergänzte den Westküsten-Moment mit einem weißen Pointelle-Camo-Top, einer blauen Straight-Leg-Hose von The Row, einer weichen Velourslederjacke in Beige mit grünem Piping, cremefarbenen Mokassins, The Row Ella-Sonnenbrillen und einer dunkelblauen Baseballcap.

Der gemeinsame Ausflug fällt in eine heiße Phase für Harry: Sein kommendes Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" steht in den Startlöchern, dazu wurde eine große Stadiontour angekündigt. Geplant sind zahlreiche Termine ab Ende des Jahres, darunter ein Rekordlauf mit zwölf Nächten im Wembley-Stadion in London sowie Shows im Madison Square Garden in New York. Modefans dürften sich auf weitere Paar-Auftritte freuen, denn die beiden hatten ihre abgestimmten Styles zuletzt bereits in Rom, Berlin und New York gezeigt – immer stimmig, aber nie verkleidet. Ein weiterer Blickfang: Harrys Faible für Bandshirts und Slogan-Tees, das an diesem Morgen mit dem Parliament-Longsleeve einen neuen Auftritt bekam, so Vogue.

Abseits der Bühnenpläne zeigt die Szene, wie sehr beide ihren Alltagsrhythmus teilen. Harry greift privat gerne zu Vintage-T-Shirts, die sein Stylist Harry Lambert seit Jahren kuratiert. In der Vergangenheit trug der Musiker Merch von Jimi Hendrix, ein Hollywood-Sound-Recorders-Shirt oder auch grafische Slogans, während Zoë auf zeitlose Essentials setzt, die sie immer wieder kombiniert. Die Schauspielerin greift privat häufig zu Coucou Intimates und minimalistischen Stücken von The Row, die sie mit Mokassins und Caps lässig abrundet. Zusammen ergibt das ein unaufgeregtes Bild zweier Stars, die ihr Stadtleben zwischen Kaffee, Spaziergang und Bagel-Stop sichtbar genießen.

Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

Getty Images Zoë Kravitz, 2025

IMAGO / MediaPunch Harry Styles, Sänger