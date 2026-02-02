Emma Bunton wird 50 und teilt nostalgisches Spice-Girls-Foto

Emma Bunton (50) hat ihren 50. Geburtstag mit einer besonderen Reunion gefeiert. In den Cotswolds, genauer gesagt im luxuriösen Soho Farmhouse, kamen ihre ehemaligen Spice-Girls-Bandkolleginnen Victoria Beckham (51), Melanie (52) Chisholm und Geri Halliwell (53) zusammen, um mit ihr diesen Meilenstein zu zelebrieren. Nicht vor Ort war Melanie B. (50), die jedoch durch ihre Social-Media-Aktivitäten Comeback-Gerüchte der Band weiter befeuerte. Auf Instagram teilte Emma später ein nostalgisches Foto aus den Neunzigern: Melanie C posiert ausgelassen neben Victoria im typischen Posh-Stil, während Emma mit einem breiten Grinsen vom Rücksitz des Privatjets lacht. Ursprung des Bildes ist ein Fan-Account zur erfolgreichsten Girlband aller Zeiten.

Doch nicht nur die Party, sondern auch die schwierige private Situation von Victoria Beckham sorgte für Schlagzeilen. Nur wenige Tage vor der Feier veröffentlichte ihr Sohn Brooklyn Beckham (26) eine kritische Stellungnahme gegen seine Familie, die insbesondere seine Mutter im Fokus hatte. Trotz dieser emotional aufwühlenden Ereignisse ließ es sich Victoria nicht nehmen, für Emmas Geburtstag da zu sein und alte Freundschaftsbande aufleben zu lassen. Während der Feier wurde nicht nur viel gelacht, sondern auch tiefgreifende Gespräche geführt, wie Emmas Instagram-Beitrag voller Dankbarkeit nahelegt: "Meine 50er waren so voller Liebe, Lachen und Freude – und das alles verdanke ich euch."

Hinter den fröhlichen Bildern steckt eine gemeinsame Geschichte, die bis in die Mitte der Neunzigerjahre zurückreicht. Emma, die als "Baby Spice" zur weltweiten Pop-Ikone wurde, hat mit Victoria, Mel C, Geri und Mel B eine Zeit erlebt, die sie immer wieder als prägend bezeichnet. Emma zeigt auf Social Media wiederkehrend, wie wichtig ihr diese langjährigen Beziehungen sind – ob mit ihren Bandfreundinnen oder mit ihrem Mann Jade Jones (46), mit dem sie zwei Kinder hat und den sie schon seit Jugendtagen kennt. Die Mischung aus Familienleben, alter Mädchenclique und Pop-Nostalgie zieht sich wie ein roter Faden durch Emmas Posts.

Getty Images Emma Bunton, Sängerin

Instagram / spicegirldlovething Victoria Beckham, Melanie C und Emma Bunton 1997 in einem Privatjet

Instagram / victoriabeckham Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham, Januar 2026

Getty Images Jade Jones und Emma Bunton, 2016

