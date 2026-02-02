Werbung für Shein und Co.: Bianca Heinicke schämt sich nicht

Bianca Heinicke (32), bekannt als Bibi von "Bibis Beauty Palace", hat in einem Interview mit dem Magazin Stern offen über ihre Vergangenheit gesprochen. Die 32-jährige Influencerin, die jahrelang vor allem mit Schminkvideos auf YouTube berühmt wurde, erklärte dabei, sie schäme sich "für gar nichts" – auch nicht für ihre frühere Zusammenarbeit mit der umstrittenen Fast-Fashion-Marke Shein. Nach einer fast zweijährigen Pause meldete sich Bianca Ende 2024 zurück in der Öffentlichkeit, um ihre Follower nun auf eine ganz andere Reise mitzunehmen: Sie spricht über Meditation, Veganismus und ein bewussteres Leben.

Im Gespräch betonte Bianca, dass es für sie eine Weile gedauert habe, zu erkennen, was im Leben wirklich wichtig sei. "Ruhe, Natur, Liebe und Ehrlichkeit" nannte sie als zentrale Werte ihres neuen Lebensstils. Auf Kritik an ihren früheren Werbepartnerschaften reagierte sie gelassen, denn damals habe sie aufgrund ihres "begrenzten Bewusstseins" viele Aspekte nicht hinterfragt. Heute lebt sie bewusst und glaubt, dass jeder die Möglichkeiten habe, ähnliche Veränderungen anzustreben – auch wenn sie einräumte, dass ihre finanzielle Sicherheit diese Transformation erleichtert habe.

Biancas Rückkehr auf die öffentliche Bühne markiert eine klare Abkehr vom bisherigen Image und gibt einen seltenen Einblick in ihre persönliche Entwicklung. Mit "Bibis Beauty Palace" war sie über ein Jahrzehnt eine der prägendsten Figuren der deutschen Social-Media-Szene, bevor sie sich nach jahrelanger Präsenz zurückzog. Sie hat zwei Kinder, die sie aus der Öffentlichkeit heraushält. Private Einblicke sind bei der Influencerin rar, doch sie betonte im Interview ihre neue innere Ausgeglichenheit und legte Wert darauf, dass Lernen und Wachsen ein Teil des Lebens seien. "Ich stehe zu allem, was war", erklärte Bianca, die ihren Wandel als "normalen Prozess" sieht.

Bianca Heinicke zu Gast bei "hart aber fair" in den WDR-Studios Köln, 24.11.2025

Bianca Heinicke, August 2025

Bianca Heinicke bei der 77. Bambi-Verleihung 2025 in den Bavaria Filmstudios in München