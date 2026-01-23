Doch Mallorca: So will Anne Wünsche Kontakt zu Vätern halten

Anne Wünsche (34) macht ernst mit ihrem Inseltraum: Die Social-Media-Bekanntheit hat sich nun endgültig gegen Zürich und für einen Neustart auf Mallorca entschieden. Noch in diesem Jahr will sie dort mit ihren drei Kindern ein neues Kapitel beginnen – weit weg von ihrer bisherigen Heimat Berlin und damit auch weiter entfernt von den Vätern ihrer Kinder. Damit der Kontakt zu den Papas trotzdem eng bleibt, setzt die 34-Jährige auf ein Pendelmodell zwischen der Baleareninsel und der Hauptstadt. In einer aktuellen Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, erklärt sie offen, warum sie trotz der größeren Entfernung diesen Schritt wagt und wie sie den Spagat zwischen Familienleben, Verantwortung und ihrem lang gehegten Wunsch nach Mallorca meistern will.

Die Influencerin schildert, dass ausgerechnet die Distanz sie lange von der Sonneninsel abgehalten habe. "Die Nähe zu Berlin und die kurzen Flugzeiten waren ein starkes Argument für Zürich. Aber alles in mir zieht mich auf diese Insel. Wenn ich also einen Kompromiss eingehen muss, dann ist es die 'lange' Flugzeit", heißt es in der Mitteilung. Am Ende habe ihr Herz über die praktische Lösung gesiegt – mit klaren Regeln für den Alltag: Anne plant, etwa alle zwei Wochen nach Berlin zu fliegen, um eines ihrer Kinder hinzubringen oder wieder abzuholen. Für diese regelmäßigen Besuche behält sie ihre Wohnung mit Garten in Berlin ganz bewusst weiter, statt sich in Hotels einzuquartieren. Rund zwei Jahre gibt sie sich für diese Übergangsphase, bevor sie endgültig entscheiden will, ob Mallorca dauerhaft ihre neue Basis bleiben soll.

Hinter der großen Mallorca-Entscheidung, die sie erst kürzlich traf, steht nicht nur der Wunsch nach Sonne, sondern auch eine längere Entwicklung im Privatleben der Reality-Darstellerin. Anne spricht seit Längerem davon, dass die Insel für sie wie ein emotionaler Anker sei, ein Ort, an dem sie sich freier und kreativer fühlt. Gleichzeitig betont sie immer wieder, wie wichtig ihr ein stabiles Umfeld für ihre drei Kinder ist und wie sehr ihr daran liegt, dass die Väter in deren Alltag präsent bleiben. Mit ihrem jetzigen Modell zwischen Strand und Hauptstadt versucht sie, genau diese beiden Bedürfnisse zu vereinen: "Ich hoffe, wir gewöhnen uns schnell daran – denn Mallorca ist das, was ich mir für uns alle von Herzen wünsche", erklärt sie in der Pressemitteilung.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern auf Mallorca

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model