Brooklyn Beckham macht freche Bemerkung über Nicola im Drama

Nicola Peltz-Beckham (31) bringt am Wochenende mit einem heißen Instagram-Selfie die Timeline zum Glühen – und Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (26) kann nicht widerstehen. Auf dem Foto posiert die Schauspielerin in einem knappen weißen Top, mit auffälliger Sonnenbrille und Designer-Tasche lässig über der Schulter, als wäre sie direkt aus einer Hochglanzkampagne entsprungen. Unter dem Bild, das sie am Sonntag teilte, meldet sich Brooklyn mit einer frechen Liebesbekundung zu Wort und schreibt schlicht: "Sexy girl xx" auf Instagram. Während die Fans das Foto liken und mit Herz-Kommentaren überfluten, fällt vor allem eins auf: Die Flirt-Show des Paares läuft ungebremst weiter – obwohl rundherum der Familienstreit mit den Beckhams eskaliert.

Denn gerade einmal zwei Wochen zuvor hatte Brooklyn öffentlich mit seinen Eltern Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) abgerechnet. In einer langen Instagram-Story warf der Model- und Hobbykoch seiner berühmten Familie vor, ihn ein Leben lang kontrolliert zu haben. Er beklagte "performative Social-Media-Posts, Family-Events und unauthentische Beziehungen" und erklärte, seine Eltern hätten sogar seine Hochzeit im Jahr 2022 sabotiert. Besonders heikel: Laut Brooklyn soll Victoria kurzfristig das versprochene Kleid für Nicola abgesagt und seine Frau als "nicht Blut" und "nicht Familie" bezeichnet haben. Von Versöhnung wollte Brooklyn nichts wissen – er betonte, er wolle nicht mit seiner Familie Frieden schließen und fühle sich seit der Distanzierung erstmals wirklich frei von Angst.

Während der Streit mit der berühmten Fußballer- und Designer-Familie also im Hintergrund weiter schwelt, zeigen sich Nicola und Brooklyn nach außen als verschworene Einheit. Die Schauspielerin und der Influencer teilen regelmäßig Einblicke in ihren Alltag in den USA, kochen gemeinsam, posten verknutschte Schnappschüsse und lassen ihre Fans an Wochenenden mit Freunden oder ihren Hunden teilhaben. In Interviews betonen beide immer wieder, wie sehr sie das ruhige Leben abseits des Londoner Glamours genießen. Brooklyn schrieb in seinem Statement, er wache nun jeden Morgen "dankbar für das Leben, das ich gewählt habe" auf und schwärmte von dem Frieden, den er an der Seite seiner Frau gefunden habe. Mit Nicolas neuem Post, den Brooklyn prompt kommentiert, sendet das Paar eine klare Botschaft: Im Mittelpunkt ihres Alltags steht die junge Ehe und die kleine Welt, die sie sich gemeinsam aufgebaut haben.

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, Februar 2026

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

