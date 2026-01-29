Anne Wünsche unterschreibt den Mietvertrag ihrer Malle-Villa

Es ist entschieden: Anne Wünsche (34) zieht mit ihren drei Kindern nach Mallorca. In ihrer Instagram-Story verriet die Influencerin, dass sie soeben den Mietvertrag für eine Villa auf der Insel unterschrieben und direkt die Anzahlung überwiesen hat. "Es ist offiziell. Ich habe soeben den Mietvertrag unterzeichnet und die Anzahlung überwiesen für meine Villa auf Mallorca – also für die Kids und mich", berichtet sie ihren Followern freudestrahlend. Der Mietbeginn ist bereits auf den 1. März datiert, richtig eingezogen wird die Familie aber erst im April. Die Vorfreude ist Anne deutlich anzusehen – der Schritt in ihr neues Leben auf der Baleareninsel sorgt bei der Influencerin für große Emotionen.

In weiteren Clips zeigt sich Anne sichtlich überwältigt von der Entscheidung. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich heule. Mein Lebenstraum wird jetzt echt wahr", schwärmt sie in ihrer Story. Schon im März will die dreifache Mutter nach Mallorca fliegen, um die Villa einzurichten und alles für den großen Umzug vorzubereiten. Das neue Zuhause bietet dafür offenbar die besten Bedingungen: Die Unterkunft verfügt über Meerblick, einen großen Pool und gleich mehrere Schlafzimmer, in denen sich die Familie ausbreiten kann. Für Anne markiert die Unterschrift unter dem Mietvertrag den endgültigen Startschuss in ein neues Kapitel im Ausland.

Noch vor zwei Wochen sah die Welt für die Influencerin allerdings ganz anders aus. Ursprünglich sollte es für Anne nämlich nicht nach Mallorca, sondern nach Zürich gehen. "Eigentlich ist ja Zürich der Plan, aber auf Mallorca hängt mein Herz", gestand sie zu diesem Zeitpunkt offen in einer Social-Media-Story und gab zu, völlig hin- und hergerissen zu sein. Die Nähe zum Vater ihrer Tochter Juna war einer der Hauptgründe für die Schweiz: "Zürich habe ich gewählt wegen der Flugzeiten, weil ich ja immer hin- und herfliegen musste, damit die Kinder regelmäßig ihren Papa sehen können. Und wenn du nach Mallorca fliegst, ist mal ein halber Tag weg." Doch laut eigener Aussage gibt es mit den Vätern ihrer Kinder eine Einigung.

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden