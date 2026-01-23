Entscheidung getroffen: Anne Wünsche zieht nicht nach Zürich

Anne Wünsche (34) hat ihre Umzugspläne neu sortiert – und eine klare Entscheidung getroffen: Nicht Zürich, sondern Mallorca soll noch in diesem Jahr ihr neues Zuhause werden. Das bestätigte der Social-Media-Star gegenüber RTL und begründete die Kehrtwende mit einem Bauchgefühl, das sie schon lange begleitet. "Mallorca ist der Ort, für den mein Herz brennt", sagt Anne. Ursprünglich hatte die Influencerin die Schweiz gewählt, um schnell zwischen Deutschland und der Baleareninsel pendeln zu können. Nach einem Beratungstermin mit Auswanderungs-Profis und einem Gespräch mit einem Vertrauten kippte der Plan. Jetzt will sie den Schritt auf die Insel wagen – mit Blick auf Job, Alltag und vor allem ihre drei Kinder.

Für die Familie steht fest: Die Väter bleiben präsent. Die Flugzeit von Berlin nach Mallorca – rund zwei Stunden – sei der Kompromiss, den Anne eingeht, damit regelmäßige Treffen möglich sind. "Ich möchte nicht, dass die Kinder ihren Vater verlieren und der Vater seine Kinder", stellt die Influencerin klar. Mit Karim El Kammouchi (37), dem Vater von Sohn Savio, gibt es eine verbindliche, vor Gericht getroffene Regelung. Auch mit Sänger Henning Merten (35), dem Vater von Tochter Juna, sei eine Lösung gefunden. Parallel plant Anne beruflich Großes: Auf Mallorca sucht sie bereits nach einer Villa, die sie im Frühjahr als Creator-Villa mit zahlreichen Stars eröffnen will. Die Insel biete ihr, so sagt sie, das bessere Gesamtpaket aus Wetter, Meeresluft und Alltag mit den Kids – deshalb verzichte sie nun bewusst auf den Schweizer Kompromiss.

Schon vor ein paar Tagen waren bei Anne Zweifel an ihrem Plan aufgekommen, in die Schweiz zu ziehen. In einer langen Instagram-Story sprach die Influencerin damals ganz offen über ihre Unsicherheit. "Eigentlich ist ja Zürich der Plan, aber auf Mallorca hängt mein Herz", sagte die 34-Jährige und gab zu, völlig hin- und hergerissen zu sein. Auch die regelmäßigen Besuche von Tochter Juna bei ihrem Papa waren ein wichtiger Grund für die ursprüngliche Schweiz-Entscheidung. "Ich habe keine Ahnung, was richtig und was falsch ist. Was soll ich tun? Ich gehe da jetzt auch wirklich offen mit euch um. Ich bin sowas von hin- und hergerissen. Mache ich Mallorca, mache ich Zürich?", fragte Anne ihre Follower.

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche mit ihrer Familie

Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin