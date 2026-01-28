"Narben": Anne Wünsche hat keinen Kontakt zu ihren Eltern

Anne Wünsche (34) hat auf Instagram ein klares Statement gesetzt: In einem neuen Reel erklärt der Social-Media-Star, warum sie keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern hat. Die Berliner Influencerin sprach die Fragen ihrer Community direkt an und machte deutlich, dass sie das Thema nur ungern öffentlich behandelt. Dennoch teilte Anne mit, dass es "einen Grund" für den Kontaktabbruch gebe und sie sich der ständigen Nachfrage stellen wolle. Das Reel erschien auf ihrem Instagram-Profil, wo sie üblicherweise Einblicke in ihren Alltag mit ihren Kindern teilt. In dem Clip spricht sie allein vor der Kamera und unterstreicht: "Wenn Menschen dir nicht guttun, dann ist es egal, ob es deine Eltern sind oder nicht." Damit liefert Anne seltene, sehr persönliche Einblicke in eine private Familienangelegenheit.

In dem Reel sagt Anne wörtlich: "Über dieses Thema spreche ich tatsächlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit. Und trotzdem kommen natürlich immer wieder die Fragen: Was ist mit meinen Eltern? Wieso habe ich da keinen Kontakt mehr?" Sie betont, dass "viel vorgefallen" sei, vor allem in ihrer Kindheit, was "tiefe, tiefe Narben hinterlassen" habe. Bis heute habe sie dafür "keine Entschuldigung" bekommen, erklärt die Influencerin weiter. Auch wenn sie Details bewusst ausspart, zieht sie eine klare Konsequenz: "Ich persönlich habe für mich entschieden – das musst du nicht genauso machen wie ich –, aber ich habe für mich entschieden, diese Menschen aus meinem Leben zu streichen. Punkt." Mit dieser Aussage macht Anne deutlich, dass der Schritt wohlüberlegt und endgültig ist, auch wenn er ihr sichtlich schwerfällt.

Anne ist einem breiten Publikum aus Social Media und Reality-Formaten vertraut, wo sie seit Jahren ihr Familienleben dokumentiert und ihre Community in Höhen und Tiefen mitnimmt. Die Influencerin spricht in ihren Posts häufig offen über Gefühle, mentale Gesundheit und Erziehungsfragen, hält jedoch einzelne Bereiche ihres Privatlebens, wie die Beziehung zu ihren Eltern, bewusst geschützt. Ihre Community reagiert auf solche Bekenntnisse oft mit Zuspruch und Verständnis, gerade weil die Mutter von drei Kindern dabei nahbar wirkt und Grenzen setzt. Persönliche Themen adressiert sie meist in direkten Reels oder Storys, in denen sie ohne Filter und ohne aufwendige Inszenierung spricht – so wie jetzt bei ihrem Statement zum Kontaktabbruch.

Getty Images Anne Wünsche in München, 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Kids

