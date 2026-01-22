Klartext: Würde Anne Wünsche eine offene Beziehung eingehen?

Anne Wünsche (34) gilt seit ihrer Trennung von Karim El Kammouchi (37) offiziell als Single. In den vergangenen Monaten probierte sich die Influencerin zwar an einer Freundschaft Plus und ging auch auf Dates – an ihrem Beziehungsstatus änderte das jedoch nichts. Nun will ein Fan wissen, ob sie auch offen für andere Beziehungsmodelle wäre, etwa für eine offene Partnerschaft. Dazu hat das OnlyFans-Model jedoch eine klare Meinung: "Da bin ich absolut nicht der Typ für. Wenn ich mich noch mal verlieben sollte, dann definitiv nicht für eine offene Beziehung", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar.

Die 34-Jährige könne sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, ihren Partner mit einer anderen Person zu teilen. "Ich bin da nicht offen für. Ich bin der Meinung, ich habe einen Partner, und der ist es", erklärt sie. Die Vorstellung, nach Hause zu kommen, "und der war gerade mit einer anderen", sei für sie kaum auszuhalten. "Oder hat eine andere geküsst oder eine andere genauso angeguckt, wie er mich anguckt. Ich könnte den nicht mehr ernst nehmen", betont Anne und ergänzt: "Ich könnte keinen Blick mehr ernst nehmen, keine Berührung mehr ernst nehmen, nichts."

Für die Social-Media-Bekanntheit kommt eine Beziehung derzeit ohnehin nicht infrage. Bereits Ende vergangenen Jahres machte sie im Netz deutlich, dass sie mit ihrem Single-Dasein sehr zufrieden sei und bewusst auf das Modell Freundschaft Plus setze. "Das klingt für viele, glaube ich, richtig, richtig crazy. Aber ja", verriet Anne auf Nachfrage eines Followers. Nach ihrer letzten Trennung habe sie sich gezielt für diese Form entschieden, da sie Zeit für sich selbst brauche und herausfinden wolle, was sie wirklich möchte. "Ich glaube, ich war in meiner letzten Beziehung nicht ich selbst", betonte sie.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Februar 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin