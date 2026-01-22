Wäre Anne Wünsche eifersüchtig auf Ex Karims neue Partnerin?

Anne Wünsche (34) geht derzeit solo durch die Welt. Das Erotikmodel und sein Ex Karim El Kammouchi (37) trennten sich im vergangenen Jahr. In einer Instagram-Fragerunde möchte nun ein Fan wissen, ob Anne eifersüchtig wäre, falls Karim wieder beginnt, eine Frau ernsthaft zu daten. "Nein, wirklich nicht. Ich habe diese Beziehung ja mit Grund beendet. Ich habe diesen Cut gesetzt und nicht einmal auf Instagram geguckt, was er macht", beantwortet Anne die neugierige Frage – Eifersucht kommt für sie also nicht auf den Tisch.

Dennoch pflegen die beiden weiterhin Kontakt – ihrem gemeinsamen Sohn zuliebe. "Wir sind Mama und Papa von Savio und das war es", stellt Anne klar. Als sie das letzte Mal mit Karim gesprochen hat, habe sie auch nach seinem Datingleben gefragt, gesteht die Influencerin. "Ich frage dann auch so: 'Wie läuft deine Datingphase?' Wir reden da völlig offen miteinander und natürlich datet er, so wie ich auch date. Aber es gibt da einfach keine Eifersucht, weil keine Gefühle mehr da sind", meint sie.

Anne und Karims Verhältnis ging ohnehin schon länger, als es der 34-Jährigen lieb war. Das Ex-Paar lebte auch nach der Trennung noch in denselben vier Wänden, was zu erheblichem Konfliktpotenzial führte. Im Interview mit Promiflash erklärte sie: "Es war bei mir einfach so weit, dass ich es nicht mehr ertragen konnte, wenn er im Türrahmen stand. Ich habe mich nur noch provoziert gefühlt." Heute scheint sich das Verhältnis durch die räumliche Trennung entspannt zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Anzeige Anzeige

Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin