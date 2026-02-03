Chaos im Dschungelcamp: Tier-Trophäen haben ihre Nachwehen

Im Dschungelcamp sorgen die Tier-Trophäen weiterhin für brodelnde Diskussionen. Besonders Ariel, die Hardy Krüger jr. (57) eine Faultier-Figur zuteilte, steht dabei im Fokus. Die Aktion wurde von einigen als provokant wahrgenommen, was Samira Yavuz (32) im Dschungeltelefon offen kritisiert: "Das war schon wieder aggressiv und auf Zündung." Diese Meinung teilt auch Simone Ballack (49), die die Geste als "grenzwertig" bezeichnet. Während Hardy selbst äußert, dass ihm das Faultier nichts ausmache, ließ er gegenüber Patrick Romer (30) seinem Unmut über Ariels Haltung freien Lauf: "Wer ist sie denn? Was glaubt sie denn, wer sie ist? Hat die einen Heiligenschein? Sie spielt hier den Richter." Er wirft ihr vor, den Tag über nichts zur Gruppe beizutragen. "Ist halt schwierig, wenn der Richter auch Täter ist", kommentiert Patrick die angespannte Lage.

Anders als Hardy, der gelassen bleibt, nimmt Eva Benetatou (33) ihre Schlangen-Figur emotionaler auf. Sie fühlt sich "total beschissen" und sorgt sich sogar um ihren weiteren Verbleib im Camp. Im Gespräch mit Hubert Fella (58) gesteht sie, wie sehr sie sich über sich selbst ärgert: "Ich hätte einfach meine Klappe halten sollen. Aber das hat mich so geärgert. Ich könnte mir so in den Arsch beißen. Ich glaube schon, dass mich das meinen Verbleib hier kosten wird. Ich will nicht gehen." Hubert reagiert erst nüchtern, dann schärfer: "In Zukunft nicht nur die Fresse halten, sondern auch den nervösen Unterleib." Ernsthafter fügt er hinzu, dass Eva an sich arbeiten müsse, um ihren inneren Frieden wiederzufinden. Trotz der stichelnden Worte scheint Hubert auf ihre Selbstreflexion zu setzen.

Bereits am Vortag hatte sich die angespannte Stimmung um die Tier-Trophäen zugespitzt. Nachdem Ariel das Faultier mit deutlichen Worten Hardy überreicht hatte, gingen die Spitzen in die nächste Runde. Besonders Samira sorgte mit ihrer Auswahl für Gesprächsstoff: Sie schnappte sich die Schlange und klebte Evas Namensschild darauf. Ihre Begründung war alles andere als freundlich. "Ich hatte auf jeden Fall mit einigen Schlangen auch zu tun. Auch wenn wir hier gut klarkommen miteinander, das wird immer zwischen uns stehen. Deswegen passt die hier am besten zu dir, Eva, die Schlange", sagte Samira im Camp. Eva ließ sich die Trophäe zwar geben, wollte das Urteil allerdings nicht akzeptieren. "Ich bin keine Schlange vom Menschen her. Ich bin auf jeden Fall nicht schlecht, auch nicht link und auch nicht fake", verteidigte sich die Reality-Kandidatin.

Anzeige Anzeige

RTL Dschungelcamp-Cast 2026

Anzeige Anzeige

RTL Hubert Fella und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Die Tier-Trophäen im Dschungelcamp 2026