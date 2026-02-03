Verwirrung um Will Smiths Eheleben: Was ist wirklich los?

Will Smith (57) und Jada Pinkett Smith (54) sorgten kürzlich wieder für Schlagzeilen, als sie während der Pariser Fashion Week gemeinsam an der Show ihres Sohnes Jaden (27) teilnahmen. Dort präsentierte sich die berühmte Familie nicht nur als Unterstützung für Jaden, der als Creative Director für Christian Louboutin tätig ist, sondern auch als vereinte Einheit. Die beiden wurden sogar Händchen haltend gesehen, was bei Fans sofort Spekulationen über den Status ihrer Beziehung auslöste. Doch ein Insider bestätigte gegenüber Entertainment Tonight, dass Will und Jada nach wie vor getrennte Leben führen.

Dass die Ehe des Paares seit Jahren ein Gesprächsthema ist, führte 2023 zu Jadas offenem Eingeständnis: Bereits 2016 hatten sie sich entschieden, getrennte Wege zu gehen, ohne jedoch offiziell die Scheidung einzureichen, wie Buzzfeed berichtet. In einem Interview mit Hoda Kotb erklärte die Schauspielerin: "Ich habe ein Versprechen gemacht, dass es für uns keinen Grund geben wird, uns scheiden zu lassen. Wir arbeiten an allem gemeinsam. Bis jetzt konnte ich dieses Versprechen nicht brechen." Zwar seien sie nicht mehr romantisch miteinander verbunden, doch sie bezeichnete ihre Beziehung als eine Art "Lebenspartnerschaft".

Die dynamische Familie bereitet ihrem Sohn Jaden besonders viel Freude, der sich sowohl als Schauspieler als auch als kreatives Talent etabliert hat. Während der Pariser Fashion Week wurden Will und Jada als stolze Eltern wahrgenommen, die hinter ihrem Sohn stehen. Treys (33) und Willows (25) Anwesenheit wurde bei diesem Event nicht erwähnt, dennoch zeichnen sich die Smiths durch eine enge Bindung in ihrer Familie aus. Will soll seinen Liebsten regelmäßig betonen, dass die Familie für ihn immer an erster Stelle stehe, unabhängig vom Beziehungsstatus zwischen ihm und Jada.

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Trey, Willow, Jaden, Jada Pinkett- und Will Smith, Oktober 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith