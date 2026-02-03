Evakuierung? Experte schätzt Unwetter im Dschungelcamp ein

Sturmböen, peitschender Regen und ein Himmel in düsterem Grau: Dschungel-Experte John Puthenpurackal meldet sich aus der Nähe des Dschungelcamps in Australien und warnt vor ungemütlichen Tagen für die Promis. Im Bild-Buschfunk schildert er, wie der Wind ihm um die Ohren pfeift, während hinter ihm das Meer aufwühlt und die Wellen toben. Der Reporter klammert sich an seinen Hut, der beinahe davonfliegt, und macht klar: Regen und dichter Wolkenvorhang sind im Anmarsch, und die Bedingungen rund um das Camp werden rutschig und gefährlich. Für die Camper heißt das: nasskalte Nächte, glitschige Pfade und viel Geduld mit Mutter Natur.

"Ich melde mich hier aus der Nähe des Dschungelcamps. In den letzten Tagen war es wunderschön, aber jetzt ist hier Armageddon", beschreibt John gegenüber Bild eindrücklich die Lage. Und weiter: "Das bedeutet, in den kommenden Tagen wird es im Dschungelcamp ziemlich unangenehm. Zumindest sind Regen und dichte Wolken angesagt. Ich bin ja gestern mal ein wenig fußläufig rund um den Dschungel unterwegs gewesen. Da war alles glitschig. Also: In dieser Zeit möchte niemand im Dschungelcamp sein." Die naheliegende Frage: Droht eine Evakuierung durch RTL? "In den vergangenen Jahren musste RTL häufiger das Dschungelcamp evakuieren, weil es einen Sturm gab oder heftige Regelfälle", sagt der Experte. Aktuell gebe es jedoch Entwarnung beim Hochwasser, die Vorhersage sehe keinen Anstieg voraus. Gleichzeitig bleibt die Lage fragil: "Wir sind in der Regensaison. Das bedeutet, das Wetter kann sich schlagartig ändern. Die Prognose von heute kann einfach nicht mehr stimmen", warnt er.

Für die Stars im Busch bedeutet das: anziehen und durchhalten. Mittlerweile sind es nur noch neun Kandidaten, die es sich im Lager gemütlich machen: Patrick Romer (30), Evanthia Benetatou (33), Samira Yavuz (32), Ariel, Gil Ofarim (43), Hardy Krüger jr. (57), Stephen Dürr (51), Hubert Fella (58) und Simone Ballack (49). Für Nicole Belstler-Boettcher, Umut Tekin (28) und Mirja du Mont (50) endete das Spektakel vor wenigen Tagen. An Tag elf musste kein Camper den Dschungel verlassen.

RTL Die Dschungelcamper 2026

RTL Hubert Fella, Dschungelcamper 2026

RTL Mirja du Mont nach ihrem Dschungelcamp-Exit