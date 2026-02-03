Rausgeschmissen? Simone Ballacks Mutter spricht Klartext

Simone Ballack (49) sorgt im australischen Dschungelcamp für einen emotionalen Paukenschlag: Im Gespräch mit Mit-Kandidatin Mirja du Mont (50) erzählte die Reality-Bekanntheit, dass sie seit 14 Jahren keinen Kontakt zu ihrer Mutter habe und wirft ihr vor, sie aus dem Haus geworfen zu haben. "Meine Mutter hat mich ja rausgeschmissen, weil die nicht alle Latten am Zaun hat. Ich will auch gar keinen Kontakt mit ihr. Für mich ist das auch nicht meine Mutter, sondern irgendeine Person, die ich nicht kenne", sagte sie. Die deutlichen Worte fielen bei einer nächtlichen Unterredung im Camp, weit weg von Deutschland, aber mit großer Wirkung zu Hause. Nun reagierte ihre Mutter Verica – und bestreitet die Vorwürfe. Gegenüber Bild sagte sie, sie sei "fix und fertig" nach der Ausstrahlung.

Verica zeigte sich deutlich mitgenommen von Simones Worten. "Ich saß auf der Couch und schaute mir, wie jeden Abend, das Dschungelcamp an. Ich fühlte mich wie gelähmt, als sie so über mich geschimpft hat", sagte sie und erklärte, der Bruch sei nach der Scheidung von Michael Ballack (49) im Jahr 2012 entstanden. Damals habe sie häufig auf die drei Söhne Louis, Emilio und Jordi aufgepasst. Die Betreuung der lebhaften Jungs sei zur Belastungsprobe geworden. Als sie das Thema ansprechen wollte, sei der Streit eskaliert. "Ich wollte mit Simone darüber reden, aber sie hat mich gleich angeschrien, mir Vorwürfe gemacht. Ich habe sie daraufhin gebeten, zu gehen. Das war aber kein Rausschmiss", erzählte Verica dem Blatt. Seit jenem Tag herrsche Funkstille zwischen Mutter und Tochter. Ismet Kastrati, mit dem Verica seit 14 Jahren zusammenlebt, berichtete, dass die Vorwürfe seine Partnerin sichtbar mitgenommen hätten und sie nach der Sendung zwei Tage lang geweint habe.

Simone, die seit Jahren ein Leben in der Öffentlichkeit führt, sprach in der Vergangenheit immer wieder offen über Schicksalsschläge in ihrer Familie. Der Verlust ihres Sohnes Emilio und die eigene Kindheit als Scheidungskind prägen bis heute ihre Erzählungen. Dabei wird spürbar, wie sehr das Thema Familie sie berührt. Die Funkstille zu ihren Eltern bleibt ein dunkler Schatten, der in all den Jahren nicht kleiner geworden ist. Simones Erzählungen und Vericas Worte zeigen, wie tief der Riss innerhalb der Familie sitzt – und wie sehr beide Seiten bis heute mit den alten Wunden kämpfen.

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

Imago Simone Ballack vor dem Abflug nach Australien, Frankfurt 2026