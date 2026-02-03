A$AP Rocky bescheiden: Er nimmt U-Bahn statt Luxuslimousine

A$AP Rocky (37) zeigte sich von seiner bodenständigen Seite: Statt im Luxuswagen vorzufahren, stieg der Rapper einfach in die U-Bahn, um seine Großmutter in Harlem zu besuchen. In einem Interview mit dem Magazin Esquire erzählte Rocky, dass er vor einigen Wochen inkognito mit der Subway zu dem Mietshaus fuhr, in dem seine Großmutter lebt. Um nicht erkannt zu werden, trug er eine Sturmhaube. Der Musiker erklärte, er wolle vor Ort nicht angeben oder seinen Erfolg zur Schau stellen, sondern ganz normal bei seiner Familie auftauchen und Zeit mit seiner Großmutter verbringen.

Rocky, der mit der Sängerin Rihanna (37) drei Kinder großzieht, machte deutlich, wie wichtig ihm Bescheidenheit in diesem Umfeld ist. "Das ist total wichtig. Bescheidenheit, Menschlichkeit – einfach im Grunde bodenständig bleiben. Es ist so leicht, sich von diesem Mist blenden zu lassen", sagte er und betonte, dass sein Leben inzwischen "sehr, sehr privilegiert" sei. Er wolle diesen Lifestyle aber nicht "weniger privilegierten Menschen unter die Nase reiben".

Mit seinem neuen Album "Don't Be Dumb", das kürzlich erschienen ist, richtet Rocky nicht nur musikalisch den Fokus auf seine Wurzeln, sondern unterstützt aktiv die Gemeinschaft, die ihn geprägt hat. Eine Zusammenarbeit mit dem Bonusprogramm Bilt ermöglichte es, die Januarmiete für alle Mieter im Wohngebäude seiner Großmutter zu übernehmen – demselben Gebäude, in dem Rocky selbst in seiner Jugend lebte. Auch eine Sonderedition seines Albums, gestaltet als Hommage an Harlem, ist Teil der Initiative. "Harlem hat mich zu dem gemacht, der ich bin, von Uptown bis Downtown, und diese Verbundenheit mit diesem Ort bedeutet mir alles", betonte er laut dem Magazin People in einer Pressemitteilung.

Getty Images ASAP Rocky bei der Met Gala 2025

Imago A$AP Rocky, August 2025

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei den 35. Gotham Film Awards in New York City