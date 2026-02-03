Neue Fotos von Kelly Osbourne: Hände sorgen für Furore

Kelly Osbourne (41) hat mit neuen Fotos bei Instagram nun für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Die Tochter des verstorbenen Rockstars Ozzy Osbourne (†76) zeigte sich bei einem Event vor den Grammys in einem eleganten schwarzen Rollkragenkleid mit auffälligem Schmuck und makellos gestyltem Haar. Anlass war eine Hommage an ihren Vater, organisiert von Clive Davis (93) und begleitet von emotionalen Performances. Darunter ein gefeiertes Cover von "Mumma I’m Coming Home" durch Jelly Roll (41) sowie "I Don’t Wanna Stop" von Machine Gun Kelly (35). Doch während Kelly in ihrem Post von der bewegenden Nacht und ihrer Dankbarkeit für die Unterstützung schrieb, richteten viele Fans ihren Fokus auf ihre Hände.

Auf einer der Aufnahmen wirkten ihre Hände gerötet und leicht geschwollen, was eine Welle an Kommentaren auslöste. "Was ist mit deinen Händen passiert?", fragte eine Nutzerin laut OK Magazine. Weitere Stimmen zweifelten sogar an der Echtheit der Bilder: "Ist das ein echtes Foto?" Neben den irritierten Nachfragen erhielt Kelly jedoch auch viel Anteilnahme von ihren Fans, da sie in ihrem Post deutlich machte, wie verletzlich sie sich an diesem Abend fühlte. In ihrem Instagram-Statement bedankte sich Kelly bei Freunden wie Yungblud (28) und Jesse Jo Stark (34) sowie bei ihrer Familie: "Es war meine erste große Veranstaltung seit dem Tod meines Vaters, und ich wusste nicht, ob ich das schaffen würde, aber sie haben mir dabei geholfen."

Während zuletzt Spekulationen darüber kursierten, Kelly könnte Ozempic nutzen, sprach sie nun über einen weitaus persönlicheren Kampf. Bei den Grammy Awards in Los Angeles erklärte sie offen, wie sehr ihr der Verlust ihres Vaters Ozzy Osbourne noch immer zu schaffen macht: "Ich werde nicht eine von denen sein, die sagen, dass es mir gut geht, denn das tut es nicht." Kelly erklärte, dass der Verlust das Schwierigste sei, was sie je habe durchmachen müssen, sie aber nun nach vorn blickt. "Wir tun alles, was wir können, um einfach zu versuchen, in seinem Vermächtnis weiterzuleben und glücklich zu sein."

Getty Images Kelly Osbourne bei der Pre-Grammy Gala 2026 in Los Angeles

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbournes Schnappschuss löste Besorgnis aus

Instagram / kellyosbourne Ozzy Osbourne mit Tochter Kelly