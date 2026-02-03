Zweimal geschieden: Simone Ballack erzählt von Liebesleben

Im Dschungelcamp wird es am Lagerfeuer plötzlich sehr privat: Simone Ballack (49) öffnet sich vor ihren Mitcamperinnen Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) und spricht ungewohnt offen über ihr Liebesleben und ihre Vergangenheit. Die Hotelière erzählt, dass sie bereits zweimal verheiratet war und beide Ehen gescheitert sind. "Männer sind argh...", sagt Simone und macht klar, wie schwer es sei, den passenden Partner zu finden. Gleichzeitig betont sie, dass sie inzwischen niemanden mehr an ihrer Seite braucht: "Ich komme super allein klar. Es ist auch wichtig, keinen zu brauchen. Wir sind keine Frauen mehr, die einen Versorger brauchen." Auf die direkte Frage von Ariel, ob es aktuell einen Partner in ihrem Leben gibt, bleibt Simone bewusst vage: "Keinen öffentlichen, besser nicht immer alles öffentlich stattfinden lassen."

Am Feuer schildert Simone, wie sich ihr Blick auf Beziehungen verändert hat. Früher habe sie sich stark nach Männern gerichtet, heute habe sie darauf "keinen Bock mehr" und mache nur noch das, was sie selbst wolle. Sie spricht über ihre Zeit als Spielerfrau an der Seite von Ex-Fußballstar Michael Ballack (49) und stellt klar, dass sie damals nicht in High Heels im Stadion war, sondern "mit drei Kindern" unterwegs. Nach der Trennung von Michael im Jahr 2012 habe sie ihren Jugendfreund wiedergetroffen. "Ich habe besoffen mit ihm geknutscht und dann dachten wir: Warum haben wir das nicht schon früher gemacht?", erzählt sie. Dann ging alles ganz schnell: Drei Monate später kam der Antrag, nach acht Monaten die Hochzeit.

Doch ihre zweite Ehe hielt nur vier Jahre. "Seit anderthalb Jahren bin ich jetzt wieder geschieden", erzählt die 49-Jährige – und verrät gleichzeitig den Grund für das Liebes-Aus: In dieser Zeit ereignete sich das Unglück um ihren Sohn Emilio (†18), der 2021 bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben kam. "In der Zeit ist das mit meinem Sohn passiert. Er hat mich nicht mehr verstanden. Es war nicht sein Kind. Keine Kommunikation mehr", schildert Simone und betont nüchtern: "Es hat eh nicht gepasst." Ihren Nachnamen will sie trotzdem nicht ändern: "Den würde ich immer behalten, meine Kinder heißen auch Ballack." Zu ihrem Mädchennamen habe sie keine Verbindung mehr, sie fühle sich nicht danach.

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

Instagram / simoneballack Simone Ballack und ihr Sohn Emilio