38 Anklagepunkte: Marius Borg Høiby gesteht sechs Taten

In Oslo begann am Dienstag der Prozess gegen Marius Borg Høiby (29). Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) musste sich insgesamt 38 Anklagepunkten stellen, darunter schwere Vorwürfe wie sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen. Wie Bild berichtet, wurde der Angeklagte bereits um 9.32 Uhr in den Gerichtssaal gebracht, dabei wirkte er laut Beobachtern angespannt und blass. In einer ersten Stellungnahme bekannte sich Marius zu sechs der Anklagepunkte schuldig, während er sieben weitere komplett und vier teilweise abstritt. In zwei Fällen blieb seine Antwort unklar. Am Nachmittag wurde die Öffentlichkeit vom Gerichtssaal ausgeschlossen, als besonders sensible Inhalte zur Sprache kamen und eines seiner mutmaßlichen Opfer aussagte.

Gleich zu Beginn des Prozesses musste sich der 29-Jährige zu jedem einzelnen Anklagepunkt äußern und legte dabei ein differenziertes Schuldbekenntnis ab. Er bekannte sich unter anderem schuldig in einem Fall von Verstoß gegen eine einstweilige Verfügung, zu schnellem Fahren, einem Fall von sexuell übergriffigem Verhalten, Geschwindigkeitsüberschreitung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem schweren Drogenvergehen. In einem weiteren Fall von Verstoß gegen eine einstweilige Verfügung sowie bei rücksichtslosem Fahren und Gefährdung anderer gab er nur teilweise zu, verantwortlich zu sein. In fünf Fällen von sexuell übergriffigem Verhalten, bei Schikane der Polizei und der Verweigerung der Angabe persönlicher Daten weist Marius die Vorwürfe hingegen zurück.

Bereits vor wenigen Stunden wurden erste Details zum mit Spannung erwarteten Prozess bekannt. Laut der Mitteldeutschen Zeitung erschien Marius im Gerichtssaal in grüner Hose und grünem Pullover. Er wirkte zurückhaltend und antwortete auf die Frage, ob er sich in Bezug auf Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch mehrerer Frauen schuldig bekenne, mit einem klaren "Nein". Ebenfalls bestritt der royale Sohn, seine Taten gefilmt zu haben. Der skandalträchtige Prozess setzte die Königsfamilie unter Druck. Mette-Marit, Kronprinz Haakon (52) und Prinzessin Ingrid Alexandra (22) wurden Berichten zufolge vor einem Krankenhaus gesehen, nachdem Marius nach einem angeblichen Messer-Vorfall untersucht wurde. Für die Familie bedeutete das eine schwierige Balance zwischen Beistand und Abstand – und sorgte erneut für Schlagzeilen.

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei der Gartenparty zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022