Andrea Kiewel war enttäuscht von den Kaulitz-Zwillingen

Andrea Kiewel (60) erinnert sich an einen Moment, der sie bis heute beschäftigt: Silvester 2014 stand die Moderatorin am Brandenburger Tor auf der Bühne, kündigte Tokio Hotel an – und erlebte dann eine kleine Enttäuschung. Während sie weiter durch die Nacht moderierte, waren Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) nach ihrem Auftritt laut Kiewel "ruckzuck verschwunden". Die ZDF-Frau beschreibt in ihrer Kolumne in der Zeitschrift SuperIllu, dass sie die Zwillinge bis heute nicht persönlich getroffen habe, obwohl sie ihnen damals die große Bühne bereitete. Heute stehen die Brüder wieder im Fokus – diesmal als künftige Gastgeber von Wetten, dass..? am 5. Dezember.

In ihrer Rückschau wird Kiewel konkret: "Ich kündigte Sie 2014 an in meiner Silvestershow am Brandenburger Tor", schreibt die Moderatorin. Das Management habe im Vorfeld klargestellt, dass man die Musiker "vor dem Auftritt nicht stören" dürfe. Nach der Performance seien Bill und die Band "ruckzuck verschwunden, während ich mir noch bis 0 Uhr 45 den Mund fusselig moderierte". Trotz dieser Episode schlägt die Kollegin versöhnliche Töne an und richtet den neuen Showmastern eine ermutigende Botschaft aus: "Schluss mit allem Glattgebügelten, toben Sie sich aus." Auch die Zwillinge melden sich zu Wort. "Wir treten also in große Fußstapfen, das ist uns bewusst", sagte Tom laut ZDF-Mitteilung, "aber wir sind mutig und wollen einfach den größtmöglichen Spaß haben – so wie bei allen Dingen, die wir machen!" Die Reaktionen auf die Kaulitz-Übernahme fallen derweil gemischt aus.

Abseits der großen Show-Ankündigung bleibt Kiewel eine feste Größe der ZDF-Unterhaltung – zuletzt führte sie an der Seite von Johannes B. Kerner (61) durch den Jahreswechsel und setzt mit Live-Events regelmäßig auf Partystimmung und starke Bilder. Bill und Tom sind nicht nur mit Tokio Hotel bekannt, sondern auch im Podcast-Format präsent, wo sie ihren Humor und ihre Spontaneität pflegen. Persönlich pflegt das Duo ein enges Brüderverhältnis, das seit Jugendtagen trägt; Tom ist verheiratet und gilt als Ruhepol, während Bill mit exzentrischen Looks und Offenheit für modische Experimente auffällt. Genau diese Mischung aus Verlässlichkeit und Freigeist bringt das Duo nun mit in die Kultshow – und sorgt schon vor dem ersten Applaus für Gesprächsstoff.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Andrea Kiewel, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Andrea Kiewel im September 2025