Teilnahme in Gefahr? Gil verletzt sich bei Dschungelprüfung

Schock im australischen Dschungel: Kurz vor Start der Liveshow meldete Sonja Zietlow (57) am Dienstagabend bei RTL einen Vorfall. "Es hat einen Unfall gegeben", erklärte die Moderatorin neben Jan Köppen (42) – ohne zunächst Details zu nennen. Wenige Minuten später, pünktlich zum Showbeginn in Murwillumbah, liefert ein Einspieler erste Bilder: Gil Ofarim (43) stürzt während einer Dschungelprüfung, rutscht aus und fällt seitlich weg. Sofort stürmen Mitarbeiter zu dem Sänger, beugen sich über ihn, die Prüfung wird gestoppt. Mit in der Aufgabe war Eva Benetatou (33), die sichtlich geschockt reagiert.

In den ersten Szenen der Sendung ist zu sehen, wie Eva ins Camp zurückkehrt und den übrigen Promis die Nachricht überbringt: "Es fehlt jemand." Dann präzisiert sie: Gil sei "unglücklich ausgerutscht und gefallen", das Spiel sei unterbrochen worden. Die Reaktionen im Lager fallen fassungslos aus. Stephen Dürr (51) bringt es knapp auf den Punkt: "Krasse Scheiße!" Sonja und Jan versprechen derweil den Zuschauern, im Laufe der Livesendung weitere Informationen zum Zustand des Musikers zu liefern, gemeinsam mit Dr. Bob (76).

Wie es nun mit der Dschungelcamp-Teilnahme des 43-Jährigen weitergeht, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass viele Zuschauer zunächst nicht damit gerechnet hatten, dass er überhaupt so lange im Camp bleibt – Gil selbst eingeschlossen. Einen Tag zuvor sprach Simone am Lagerfeuer offen aus, was viele dachten: "Wer hätte gedacht, dass du dableibst. Nach dem ganzen Shitstorm vom Anfang hat ja jeder gedacht, du bist sofort raus." Auch Gil räumte ein, selbst nicht mit so viel Rückhalt gerechnet zu haben: "Ich ging davon aus, dass ich erst mal die erste Woche komplett alle Prüfungen mache und dann am ersten Tag auf Wiedersehen sage."

RTL Dschungelcamp-Star Gil Ofarim

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

