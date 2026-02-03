Handschlag mit Ariel: Das sagt Gil Ofarims Bruder Tal dazu

Am elften Tag im Dschungelcamp kam es zu einem unerwartet bewegenden Moment: Gil Ofarim (43) reichte Ariel die Hand, nachdem diese am Lagerfeuer eine emotionale Geschichte aus ihrer Vergangenheit geteilt hatte. Ariel erzählte, wie sie während ihrer eigenen Schwangerschaft erfuhr, dass ihr damaliger Partner bereits eine Tochter hatte und sich dazu entschied, das Kind in ihr Leben aufzunehmen. Auch wenn es letztlich anders kam, zeigte sich Gil in diesem Moment tief beeindruckt. "Ich habe einen Heidenrespekt vor dir, Ariel", sagte er und sorgte damit für eine der wohl unerwartetsten Szenen der Staffel.

Doch was bedeutete diese Geste des Handschlags wirklich? Tal Ofarim, der Bruder des Musikers, erklärte in einem Interview mit RTL, dass Gil mit seinem Respekt vor Ariels Geschichte keine Versöhnung signalisieren wollte, sondern vielmehr echte Empathie zeigte. "Wir alle hoffen wahrscheinlich, dass es irgendwann Frieden gibt", äußerte sich Tal. Gleichzeitig betonte er: "Ich glaube aber auch, dass er in dem Moment einfach nur seinen Respekt ausdrücken wollte, weil was auch immer sie da durchgemacht haben mag, ist natürlich auch nicht leicht." Diese Interpretation gibt dem Vorfall eine neue Perspektive auf Gils emotionalen Ausbruch.

Gil selbst scheint momentan stark von seinen eigenen Erfahrungen geprägt zu sein. Laut Tal habe sein Bruder in den letzten Jahren viel durchgemacht, sowohl privat als auch im Umgang mit Freunden und Familie. Die emotionale Belastung und die lange Zeit fernab von vertrauten Menschen lassen ihn vor den Kameras sichtbar mitgenommen wirken. Diese Einblicke in Gils verletzliche Seite seien für Tal nicht leicht anzusehen. "Das ist natürlich nicht so leicht anzusehen. Irgendwie würde man am liebsten reinspringen und ihn umarmen", schilderte Tal, offenbar selbst bewegt von der erhöhten Anspannung seines Bruders im Camp.

Tal Ofarim mit Bruder Gil Ofarim, München 2010

Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026

Tal Ofarim, Musiker