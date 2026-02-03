Ein Baby? Rebecca Mir lüftet Geheimnis ihrer Ankündigung

Rebecca Mir (34) hat das Rätselraten endlich beendet: In einem neuen Instagram-Post verrät das Model, was hinter seiner geheimnisvollen Ankündigung steckt, die seit Tagen für Spekulationen bei seinen Fans gesorgt hat. Viele Follower waren überzeugt, dass Rebecca und ihr Ehemann Massimo Sinató (45) ein weiteres Baby erwarten könnten – nicht zuletzt, weil die Moderatorin auf einem Foto mit verschränkten Armen vor dem Bauch posierte. Jetzt stellt sie klar: "Nein... ich bin nicht schwanger." Gleichzeitig lüftet sie darin das Geheimnis ihrer "schönsten Neuigkeiten".

Statt Babyfreuden gibt es für ihre Fans eine andere Premiere: Rebecca bringt am 1. März ihr erstes Kinderbuch heraus. Das Werk trägt den Titel "Das Zauberwort heißt Nein" und erscheint im Ravensburger-Verlag. Die Geschichte richtet sich an die ganze Familie. "Es geht ums Grenzen setzen, ums Nein sagen, um falsche und wahre Freunde und darum, auf das eigene Bauchgefühl zu hören", kündigt die Moderatorin an. Die Einnahmen möchte Rebecca vollständig spenden: Alle Erlöse gehen an den Kinderschutzbund Köln und die Beratungsstelle N.I.N.A. "Ich bin ganz aufgeregt und unglaublich dankbar, dieses Herzensprojekt mit euch teilen zu dürfen", erklärt sie weiter in dem Post. In den Kommentaren überschlagen sich ihre Follower mit Lob: "Welch ein wertvolles Thema", "Was für eine schöne Idee" und "Du kannst stolz auf dich sein", heißt es dort unter anderem, wie auf Instagram zu lesen ist.

Für Rebecca ist das Thema offenbar nicht nur beruflich, sondern auch privat bedeutsam. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin ist selbst Mutter eines Sohnes, den sie gemeinsam mit Tänzer Massimo großzieht. Der Junge ist inzwischen im Kindergartenalter, doch das Paar hält ihn konsequent aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt sein Gesicht nicht in den sozialen Medien. Stattdessen gewähren die beiden nur vorsichtige Einblicke in ihren Familienalltag und konzentrieren sich auf ihre Arbeit zwischen TV, Mode und Social Media. Gerade Rebeccas Community reagiert sensibel auf jede Veränderung in ihrem Leben – schon eine Formulierung wie "große Neuigkeiten" oder eine bestimmte Pose löst bei vielen sofort Baby-Spekulationen aus. Umso deutlicher markiert ihr neues Buchprojekt nun einen anderen Weg: eine Familiengeschichte, die eine wichtige Message für Kinder und Eltern sein soll.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir moderiert erstmals "RTL Exclusiv"

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrem Sohn, April 2024

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Januar 2018 in Berlin