Unerträglich? Dschungel-Staffel fällt bei Fans unten durch

Im Dschungelcamp geht es in diesem Jahr ordentlich zur Sache – doch bei den Fans sorgt die aktuelle Staffel eher für gemischte Gefühle. Mehr als die Hälfte der Show ist bereits vorbei, einige Promis haben dem Busch schon den Rücken gekehrt. Statt echter Highlights prägen vor allem hitzige Streitereien, tränenreiche Dramen und endlose Kontroversen das Geschehen. Doch kommt das beim Publikum überhaupt gut an? Eine aktuelle Umfrage von Promiflash [Stand: 03. Februar, 18:00 Uhr] zeichnet ein ernüchterndes Bild: Von 839 Teilnehmern zeigen sich nur 401 (47,8 Prozent) begeistert und loben Besetzung und Stimmung. Die Mehrheit von 438 Lesern (52,3 Prozent) ist hingegen enttäuscht – und fühlt sich von der mittlerweile 19. Staffel kaum abgeholt.

Vor allem Kandidatin Ariel steht derzeit im Kreuzfeuer der Kritik. Unter einem Promiflash-Post häufen sich scharfe Reaktionen der Zuschauer. "Ariel hat es geschafft, mir den Spaß an diesem Format zu nehmen – unterste Schiene!", ärgert sich ein Nutzer. Andere legen nach und werfen der 22-Jährigen Mobbing und Unfreundlichkeit vor. Mehrere Stimmen sprechen von einer "One-Woman-Show" und machen Ariel für die schlechte Stimmung verantwortlich. "Dank der Göre ist es nicht mehr das, was es mal war", heißt es in einem Kommentar. Selbst die Lust am Einschalten scheint bei manchen zu schwinden: "Diese Staffel hat nichts mehr mit Unterhaltung zu tun", schreiben Fans – eine Person bringt es drastisch auf den Punkt: "Diese Sendung macht mich mittlerweile echt aggressiv."

Doch nicht nur die Zuschauer äußerten in den vergangenen Tagen Kritik an Ariel – auch ihr Ex-Partner Giuliano Lorenzo Hediger meldete sich in der Sendung "Ich bin ein Star – die Stunde danach" zu Wort. Der Realitystar gab offen zu: "Sie provoziert extrem und will immer das Schlimmste aus jemandem rausholen." Seiner Meinung nach sei das respektlose Verhalten von Ariel nicht überraschend. "Draußen ist sie noch extremer, deshalb habe ich nichts anderes erwartet", erklärte er. Einen Ratschlag hatte er ebenfalls parat: "Ich würde ihr raten, dass sie schon direkt und ehrlich sein kann, aber mit Niveau und nicht so respektlos." Dennoch traute Giuliano der polarisierenden Kandidatin sogar den Einzug ins Finale zu – unterstützen wollte er sie aber nicht: "Ich rufe für niemanden an."

