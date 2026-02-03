Unterstellt Emmy Russ Aleks ein Alkohol- und Suchtproblem?

Zwischen Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) ist im Netz ein neuer, heftiger Schlagabtausch entbrannt. Die Reality-TV-Bekanntheiten, die sich einst in einer harmonischen Kennenlernphase bei der #CoupleChallenge nähergekommen waren, liefern sich nun öffentlich Sticheleien auf Social Media. Auslöser des aktuellen Zoffs: Aleks veröffentlichte ein Video, in dem er das Verhalten von Emmy als "billig" bezeichnete und sie damit frontal anging. Emmy ließ diese Attacke nicht auf sich sitzen und konterte nur wenig später mit einer deutlichen Botschaft in ihrer Instagram-Story, die für reichlich Gesprächsstoff sorgt.

In ihrer Story teilte Emmy ein Foto von Aleks aus seiner Zeit bei Temptation Island VIP. Darauf ist der Realitystar mit Zigarette in der Hand zu sehen, wie er im Sitzen auf einer Couch eingeschlafen ist. Unter das Bild setzte die Influencerin keinen direkten Kommentar zu ihrem einstigen Flirt, sondern eine auffällige Texttafel: Sie veröffentlichte die Nummer eines bundesweiten Sorgentelefons des Deutschen Roten Kreuzes für Angehörige von Menschen mit Alkohol-Suchtproblemen und erklärte dazu, wann diese Hotline erreichbar ist – von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen zwischen 8 und 22 Uhr. Eine direkte Anschuldigung formulierte Emmy dabei nicht, doch die Kombination aus Foto und Hilfsangebot ließ viele Follower aufhorchen und sich fragen, ob sie damit bewusst einen Zusammenhang zu Aleks herstellen wollte. Sowohl Emmy als auch Aleks sind seit Jahren feste Größen im Reality-Kosmos und kennen die Mechanik öffentlicher Debatten in den sozialen Medien gut.

Emmy präsentiert sich auf Instagram gerne glamourös und konfrontativ, während Aleks es bevorzugt, in kurzen Videos direkt Stellung zu beziehen. Dass die Stimmung zwischen den beiden längst gekippt ist, zeichnete sich schon zuvor ab. Aleks hatte Emmy in einem früheren Clip bereits vorgeworfen, sie würde Situationen zu ihren Gunsten drehen und sprach von Problemen mit Eifersucht und Ego. Beide pflegen auf Social Media eine sehr offene, direkte und emotionale Kommunikation, bei der kaum etwas hinter den Kulissen bleibt. Für ihre Fans bedeutet das Einblicke weit über das reine TV-Geschehen hinaus – inklusive der persönlichen Spannungen, die aus all den unausgesprochenen Kränkungen entstanden sind. Ob und wann der Zoff weitergeht, bleibt abzuwarten. Eins dürfte jedenfalls klar sein: Beste Freunde werden Emmy und Aleks so schnell nicht.

IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Emmy Russ

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar