So heißt die zweite Tochter von Influencerin Sarah Franssen

Influencerin Sarah Franssen (27) hat ein besonders süßes Geheimnis gelüftet: In einem neuen Instagram-Reel verrät die Social-Media-Bekanntheit, wie ihre zweite Tochter, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Henri erwartet, heißen soll. Erst vor drei Monaten brachte sie ihre erste Tochter Cleo auf die Welt, jetzt steht der nächste Nachwuchs an. "1 + 1 = 4. Drei Monate ist die Geburt von Cleo her und zuerst dachte ich, dass wir noch etwas warten, aber es hat sich einfach richtig angefühlt und wir sind mehr als glücklich", hatte Sarah zuletzt angekündigt. In der Beschreibung des neuen Videos fasst Sarah die Enthüllung knapp, aber deutlich zusammen: "Cleo und Calea" – versehen mit Blumen-, Herz- und Schleifen-Emoji.

In dem liebevoll inszenierten Video stehen Sarah und Henri Arm in Arm vor einem Kinderbett, drücken sich innig und verlassen schließlich gemeinsam den Bildausschnitt. Danach rückt das Detail in den Fokus, auf das alle gewartet haben: Über dem Bett hängen zwei Bilderrahmen, auf denen die vollständigen Namen ihrer Mädchen zu lesen sind. Auf einem steht "Cleo Amalia" für die erste Tochter, der andere Rahmen trägt den frisch enthüllten Namen "Calea Sophie". Laut dem Portal Kinderinfo ist ‚calea‘ das hawaiianische Wort für ‚Glück‘ und ‚Freude‘. Die Community reagiert begeistert auf die Namenswahl. Unter dem Reel sammeln sich zahlreiche Komplimente wie "Wie schön", "Wunderschöne Namen" oder "Schöne weiche Namen. Gefällt mir auch sehr gut, und passen auch in jedes Alter", schwärmt etwa eine Followerin auf Instagram.

Viele Fans blicken nun erneut gespannt auf Sarahs Leben als baldige Zweifach-Mami. Die Kochbuchautorin, die sich seit Jahren mit ihrem Partner Henri eine treue Online-Community aufgebaut hat, betonte in der Vergangenheit schon öfter, wie wichtig ihr Familienleben für sie ist. Schon bei der Geburt ihrer Tochter Cleo zeigte sie, wie emotional und familiär sie die neuen Herausforderungen annimmt. Obwohl der Altersabstand zwischen den beiden Kindern minimal sein wird und bestimmt einige stressige Situationen auf das Paar zukommen, freuen sich Sarah und Henri, wie man überall auf ihren Social-Media-Accounts sehen kann, schon jetzt auf die wachsende Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahfranssen Influencerin Sarah Franssen, Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo Amalia, Dezember 2025