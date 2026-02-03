"Großes Glück": Gil Ofarim kehrt ins Dschungelcamp zurück

Rückkehr im Dschungelcamp: Nach seinem Sturz in der Prüfung und einem Abstecher ins Krankenhaus taucht Gil Ofarim (43) an Tag zwölf wieder im Camp auf – sichtbar mitgenommen, aber auf eigenen Beinen. Der Sänger hatte sich während der Challenge verletzt und war aus dem Spiel genommen worden, nun schildert er seinen Mitcampern, was passiert ist. "Es war richtig krass", erzählt Gil beim Wiedersehen und erklärt, dass er im Krankenhaus gründlich durchgecheckt wurde. MRT und CT hätten gezeigt, dass nichts gebrochen sei: "Ich habe nur eine Zerrung, aber das ist alles." Umringt von der Gruppe wirkt er erschöpft, aber sichtlich erleichtert, wieder im Dschungel zu sein. "Ich habe großes Glück gehabt", betont er.

Zudem berichtet Gil, wie dramatisch der Moment für ihn selbst war: "Ich weiß nur, ich bin aufgewacht und alle waren um mich herum. Dann sind wir ins Krankenhaus." Für die Nacht bekommt der 43-Jährige Unterstützung, damit er nicht allein zur Toilette muss, und die Ärzte haben ihm verordnet, unbedingt in einem richtigen Bett zu schlafen. Gil entschuldigt sich trotzdem, weil er sich eigentlich in der Prüfung hätte beweisen wollen, und erkundigt sich sofort: "Habt ihr was zu essen bekommen?" Für seine Medikamente durfte er im Krankenhaus ein Sandwich mit Banane essen, wofür er sich bei den anderen noch einmal entschuldigt: "Ich hoffe, das ist okay für euch."

Der Unfall selbst war ein echter Schockmoment für alle Beteiligten. Während der temporeichen Prüfung "Schwierige Fanggelegenheit" rutschte Gil plötzlich weg und stürzte seitlich – mitten im Zehn-Minuten-Countdown. Mitarbeiter eilten sofort zu dem Sänger, die Challenge wurde abgebrochen. Dr. Bob (76) gab den Camp-Bewohnern wenig später vorsichtig Entwarnung. "Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht", stellte der Dschungelarzt beruhigend klar. Trotzdem wurde Gil für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Auch die übrigen Teilnehmer zeigten sich tief betroffen vom Zwischenfall. Eva Benetatou (33) erzählte nach ihrer Rückkehr ins Lager: "Gil ist unglücklich ausgerutscht und gefallen." Die Unruhe im Camp war spürbar. Stephen Dürr (51) brachte es auf den Punkt: "Krasse Scheiße!"

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

