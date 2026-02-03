Nächster Exit: Diesen Dschungelcamper trifft es an Tag zwölf

Gestern konnten die Dschungelcamp-Kandidaten noch aufatmen – niemand musste den australischen Busch verlassen. Doch schon heute heißt es wieder Zittern, denn erneut entscheidet das Zuschauervoting über den Verbleib im Camp. Wer konnte die wenigsten Anrufe sammeln und muss seine Sachen packen? Am Ende spitzt sich alles auf ein Duell zwischen Stephen Dürr (51) und Hardy Krüger jr. (57) zu. Dann fällt die Entscheidung: Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) verkünden schließlich: "Das Camp heute verlassen muss... Stephen."

Am gestrigen Abend mussten die Promis bis kurz vor Schluss zittern, ohne zu wissen, dass letztlich niemand das Camp verlassen würde. Wie gewohnt arbeiteten Sonja und Jan ihre Liste ab und verkündeten, dass Stephen und Patrick Romer (30) ein "Vielleicht" erhalten hätten – sie hatten somit die wenigsten Anrufe. Auch wenn an diesem Abend niemand rausflog, zählten die Stimmen dennoch: Die Leitungen blieben geöffnet, alle bisherigen Anrufe wurden gezählt und flossen vollständig in die heutige Live-Show ein.

Zuletzt musste Mirja du Mont (50) das Camp verlassen – und das, obwohl sie zunächst als Favoritin galt. Nach ihrem Auszug zeigte sich die Schauspielerin jedoch erstaunlich gefasst. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash erklärte sie, es gehe ihr bestens. "Mir geht es fantastisch. Vielen Dank. Ich bin jetzt hier im Hotel angekommen, habe gerade geduscht, wie man sieht, und bin glücklich, weil ich meine Cola Zero getrunken habe", sagte sie gut gelaunt.

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026