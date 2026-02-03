Von Tokio Hotel zu TV-Stars: Die Kaulitz-Erfolgsgeschichte

Bill Kaulitz (36) hat es geschafft: Vom schrägen Außenseiter mit Kajal und Stachelfrisur zum omnipräsenten Superstar, der heute Charts, TV und Streaming gleichermaßen bespielt. Bekannt wurde der Sänger mit Tokio Hotel, die 2005 mit "Durch den Monsun" von Magdeburg aus die Teenie-Herzen eroberten. Nach Jahren im Rampenlicht zog er mit Zwillingsbruder Tom (36) die Reißleine und flüchtete nach Los Angeles. Es folgten ein starkes Comeback, neue Alben, volle Hallen und ein rasanter Weg ins Fernsehen. Jetzt der nächste Coup: Am 5. Dezember 2026 übernehmen Bill und Tom Wetten, dass..? als Moderatoren. An seiner Seite bleibt wie immer Tom, privat wie beruflich sein engster Vertrauter.

Der Erfolgsweg liest sich wie ein Pop-Drehbuch: Nach ersten Bühnenjahren brachte Bills Auftritt bei "Star Search" die entscheidende Verbindung zu Manager Peter Hoffmann. Der Rest ist deutsche Popgeschichte: "Schrei" und Weltruhm mit 16, dann 2010 der Rückzug wegen überbordender Aufmerksamkeit und Stalking, der Umzug nach Los Angeles. 2014 meldete sich die Band mit "Kings of Suburbia" zurück, später kamen "Dream Machine" und 2022 "2001". Parallel entwickelte sich Bill zum TV-Gesicht: Jury-Job bei "Deutschland sucht den Superstar", Gastspiele bei "Germany’s Next Topmodel", 2023 die Musik-Show "That’s my Jam" mit Tom und ein gemeinsamer Drehstuhl bei The Voice of Germany. In einer Halloween-Spezialausgabe von LOL: Last One Laughing lachten die Zwillinge 2024 nicht – und gewannen. Ihr Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" füllt Säle, die Netflix-Reality "Kaulitz & Kaulitz" wurde 2024 zum Hit, 2025 folgte Staffel zwei, für 2026 ist Staffel drei angekündigt.

Abseits des Rampenlichts zeigt sich Bill offen und nahbar. In Welt am Sonntag sprach der Sänger darüber, wie er seine Sexualität lange verstecken musste und sich erst in den USA frei ausleben konnte. Die enge Bindung zu Tom prägt sein Leben seit Kindertagen, hinzu kommt die freundschaftliche Nähe zu Heidi Klum (52), mit der das Duo privat viel Zeit verbringt. Tiefe Spuren hinterließen auch seine Hunde: Nach dem Verlust von Capper und Stitch fand Bill mit Hündin Alfia neuen Halt, während Tom mit den Hunden Uschi und Jäger durchs Leben geht. In seinem Buch "Career Suicide" verarbeitete Bill die Höhen und Tiefen des Ruhms: ein Blick hinter die Fassade des Pop-Phänomens, das sich nie verbiegen ließ und dabei für viele zum Vorbild wurde.

Anzeige Anzeige

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln

Anzeige Anzeige

Getty Images Tokio Hotel, 2007

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Oktober 2025