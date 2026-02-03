Keinen Sex mit Emmy gehabt: Aleks Petrovic teilt Statement

Aleksandar Petrovic (34) und Emmy Russ (26) liefern sich nach ihrer Teilnahme an der #CoupleChallenge, bei der sie sich nähergekommen waren, einen offenen Schlagabtausch – und jetzt legt Aleks mit einem langen Statement auf Instagram nach. Der Reality-TV-Star richtet sich darin direkt an seine Follower und weist einige Behauptungen entschieden zurück. Er stellt klar: "Zwischen mir und E. gab es keinen Geschlechtsverkehr und keine sexuelle Intimität. Punkt." Zudem berichtet er: "Mir liegt eine Sprachnachricht vor, in der sinngemäß angekündigt wird, dass über mich das Narrativ verbreitet werden soll, ich hätte zu sexuellen Handlungen gedrängt. Diese Darstellung ist falsch und wird von mir ausdrücklich zurückgewiesen."

Aleks behauptet, Emmy würde eine Strategie aufgreifen, die er bereits von einer anderen Ex-Partnerin kenne: "Tatsachen verdrehen, Andeutungen streuen, Rollen umdrehen." Eben diese Partnerin, die er lediglich als V. bezeichnet, veröffentliche plötzlich wieder Seitenhiebe gegen ihn. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier versucht wird, sich zu verbünden, um gemeinsam Druck aufzubauen und Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Ob das Zufall ist oder Kalkül, überlasse ich der Einschätzung der Zuschauer", erklärt er. Im Kern gehe es aus seiner Sicht darum, ihn mit angeblichen Enthüllungen öffentlich zum Schuldigen zu machen. Genau dagegen will der Influencer nun juristisch vorgehen und kündigt an, jede aus seiner Sicht rufschädigende Behauptung anwaltlich prüfen zu lassen. Er ergänzt: "Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Manchmal später – aber immer."

Die beiden Reality-Stars scheinen damit ihren Konflikt weiter anzuheizen, der bereits in den vergangenen Tagen eskalierte. Während Aleks in früheren Äußerungen die Glaubwürdigkeit von Emmy infrage stellte und sie als "zu billig" bezeichnete, hatte Emmy öffentlich Vorwürfe gegen ihn erhoben. Die Auseinandersetzung, bei der gegenseitige Anschuldigungen wie Eifersucht und unfaire Manipulation im Raum stehen, hat die Fans der beiden in Aufruhr versetzt. Aleks' deutliche Worte und der Einsatz von rechtlichen Mitteln unterstreichen, wie ernst er die Situation nimmt, während die Fronten sich immer weiter verhärten. Die vergangenen Tage zeigen: Emmys Reaktion dürfte nicht lange auf sich warten lassen.

IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Emmy Russ

RTLZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ im "#CoupleChallenge"-Camp

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025