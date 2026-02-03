Kim K enthüllt pikante Pyjama-Abenteuer mit Britney Spears

Pyjama-Alarm in Calabasas: Kim Kardashian (45) enthüllte im Podcast "Khloé In Wonder Land", wie es im November 2025 zu einer "crazy" Übernachtungsparty mit Britney Spears (44) kam. Eingefädelt hatte den Mädelsabend Britneys Manager Cade Hudson. Die drei machten es sich schließlich gemeinsam im Bett von Kim und Schwester Khloé Kardashian (41) gemütlich. "Sie ist einfach eine Puppe, so ein süßes Mädchen", schwärmte Kim über Britney, die laut ihr einfach nur "Mädelszeit wollte". Selfies im Schlafanzug, viel Gekicher – und am Ende landete sogar ein Beweisfoto im Netz.

Kim und Khloé beschrieben, wie die Story völlig "out of control" ging, nachdem Bilder und Clips auf Instagram kursierten. Kim schrieb "Calabasas nights" über eine Aufnahme, die sie im Bett zeigt, während Britney die Zunge rausstreckt. In einem weiteren Video, das Britney später postete, verriet die Sängerin, dass das Bett vibriert, kicherte "What the f***?!" und verteilte Küsse auf die Wangen von Kim und Khloé. "Grüße an Cade", rief Khloé im Podcast – denn er hatte die Runde zusammengeführt. Süße Zugabe: Am Ende tanzen Khloés Tochter True und Kims Tochter Chicago im Pyjama durchs Schlafzimmer. Britney bedankte sich rührend auf Instagram: "So eine warme, schöne, freundliche Familie… Danke, dass ich mit euren Kindern spielen durfte und fürs Dinner!!! Es war eine Ehre."

Abseits des Slumber-Party-Trubels gibt es zwischen Kim und Britney schon länger Berührungspunkte. Die Unternehmerin hat sich in der Vergangenheit öffentlich hinter die Sängerin gestellt und sogar ein ikonisches Outfit von Britney ersteigert: den Bob-Mackie-Kristall-Bikini-Top mit Dolce-&-Gabbana-Jeans. Die beiden hatten sich zuvor ein paar Mal getroffen, doch der spontane Abend in Calabasas brachte die private Seite der Stars zum Vorschein – Kissengeflüster statt roter Teppich. Khloé fasste den Abend lachend zusammen: "Einfach nur Mädchen, die Mädchen-Dinge tun."

Getty Images Kim Kardashian und Britney Spears, 2012 in Beverly Hills

Instagram / britneyspears Britney Spears und Khloé Kardashian, November 2025

Instagram / britneyspears Britney Spears und Kim Kardashian, November 2025