RTL-Boss verrät: Diesen Dschungelcamper sieht er als Sieger

Im australischen Dschungelcamp 2026 spitzt sich der Kampf um die Krone zu – und jetzt wagt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner einen klaren Sieger-Tipp. Im Gespräch mit dem Online-Medienmagazin DWDL erklärte Markus, wen er am 8. Februar ganz vorn sieht: "Ich glaube, Samira gewinnt", stellte er deutlich klar, ergänzte jedoch: "In all den Jahren habe ich noch kein einziges Mal richtig gelegen." Realitystar Samira Yavuz (32) gilt derzeit als eine der großen Sympathieträgerinnen der Staffel und wird Tag für Tag ohne ein "Vielleicht" von den Zuschauern im Camp gehalten. Während im Camp die Nerven blank liegen, steigt damit auch der Druck auf die zweifache Mutter, die sich im Busch nicht nur Herausforderungen, sondern auch alten Konflikten stellen muss.

Samira sorgt vor allem wegen ihrer Vorgeschichte mit Erzfeindin Eva für reichlich Gesprächsstoff. Eva hatte damals eine Affäre mit Samiras Ex-Partner Serkan – ein Thema, das nun im Camp mit voller Wucht wieder hochkocht. Wie erwartet, gerieten die beiden bereits heftig aneinander, Markus spricht gegenüber DWDL sogar davon, dass ihr Konflikt Stoff liefere, "da könnte manche Daily Soap neidisch werden". Gleichzeitig macht Samira deutlich, dass sie nach der Rückkehr aus Australien einen klaren Cut in ihrem Privatleben plant: Gegenüber der Bild-Zeitung verriet sie, dass sie ihre Scheidungspapiere "sofort" unterschreiben wolle, sobald das Abenteuer im Busch vorbei ist. Während viele Camper mit Attacken von "Dschungelnatter" Ariel zu kämpfen haben, blieb Samira ausgerechnet von deren Lästerangriffen bislang weitgehend verschont – ein Detail, das in der heißen Phase des Votings durchaus eine Rolle spielen könnte.

Trotz Markus' Favoritinnen-Tipp ist der Ausgang der Staffel alles andere als absehbar. Frühere Favoriten wie Umut Tekin (28) und Model Mirja du Mont (50) mussten das Camp bereits überraschend früh verlassen. Für Markus, der sich auch zu Gils (43) angeblicher Verschwiegenheitserklärung äußerte, ist der genaue Verlauf ohnehin schwer kalkulierbar – er betonte selbstironisch, in all den Jahren noch nie mit seinem Tipp richtig gelegen zu haben. Für Samira bedeutet das Dschungelcamp mehr als nur ein TV-Abenteuer. Im Camp zeigt sie sich häufig im engen Austausch mit Mitbewohnern, teilt persönliche Einblicke in ihren Familienalltag und versucht, trotz Zoff und Lagerfeuer-Lästereien einen klaren Kopf für das zu behalten, was sie nach der Rückkehr in Deutschland erwartet.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin

RTL Samira Yavuz und Ariel, Dschungelcamp 2026