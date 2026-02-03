Jetzt doch: Göktug Göker äußert sich zu Rebeccas Vorwürfen

Rebecca Ries hat in den sozialen Netzwerken schwere Vorwürfe publik gemacht – sie spricht von Ekel, Enttäuschung und Lügen und spielt damit nach Ansicht vieler Follower klar auf ihren Ex und Vater ihres Sohnes, Göktug Göker, an. Der Reality-TV-Star wollte sich zunächst nicht äußern, ruderte aber nun zurück und veröffentlichte am Dienstag online eine längere Stellungnahme. Darin verurteilt Gök, wie er von Fans genannt wird, die öffentliche Auseinandersetzung und betont, dass ihn vor allem die Einbeziehung des gemeinsamen Kindes getroffen habe. Die Posts entstanden auf Instagram, wo beide seit Tagen indirekt und direkt miteinander ringen.

Auslöser des Streits ist ein öffentlicher Social-Media-Vorwurf: Rebecca kritisiert, dass Göktug seinen Social-Media-Account mit Snapchat verlinkt habe, um zusätzliche Follower zu gewinnen. Göktug reagiert darauf in seiner Story und wirft ihr vor, Konflikte nicht privat zu klären, sondern direkt im Netz auszutragen. Besonders belastend sei für ihn, dass ihr gemeinsamer Sohn dabei mehrfach als Druckmittel eingesetzt werde: "Besonders verletzend ist für mich, dass unser Sohn dabei mehrfach als Druckmittel benutzt wird. Das empfinde ich als sehr schwach und tut mir unendlich weh." Zudem fragt er: "Muss man wirklich alles für Klicks, Fame und Follower tun?" Kurz darauf legt Rebecca nach: Nachdem der Snapchat-Link aus Göktugs Instagram-Bio verschwunden ist, teilt sie Screenshots mit dem Kommentar "Schnell Snap löschen" und behauptet, der Verweis sei kurz zuvor noch sichtbar gewesen.

Rebecca ist einem großen Online-Publikum durch ihre offenen Einblicke in den Alltag als Mutter bekannt, während Göktug als Reality-Gesicht vielfach in Formaten und auf Social Media präsent ist. Dass beide eine gemeinsame Kommunikationsbasis hatten, zeigte sich zuletzt in persönlichen Gesten, die Rebecca öffentlich erwähnte. Zugleich tragen sie ihre Differenzen seit einiger Zeit vor allem digital aus, wo jede Story und jede Reaktion binnen Minuten bewertet wird. Für die Community ist es damit nicht nur eine Trennungsgeschichte, sondern auch ein Blick auf zwei Personen, die ihr Privatleben mit einer engagierten Followerschaft teilen – inklusive der Momente, in denen Grenzen, Erwartungen und Verletzungen direkt auf dem Bildschirm aufeinandertreffen.

Instagram / goektugoeker Göktug Göker, Juli 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025