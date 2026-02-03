Endlich: Erster Trailer zu "Der Teufel trägt Prada 2" ist da

Zwanzig Jahre nach dem Kultstart ist es so weit: Der erste Trailer zu "Der Teufel trägt Prada 2" ist auf YouTube draußen und bringt Anne Hathaway (43) und Meryl Streep (76) zurück ins Hochglanz-Getümmel des Runway Magazine. Das Video zeigt ein frostiges Wiedersehen in New Yorks Modekosmos: Andy Sachs, inzwischen als Feature-Redakteurin unterwegs, steht plötzlich wieder vor Miranda Priestly – und erntet eine eiskalte Begrüßung, weil die legendäre Chefin sie zunächst gar nicht erkennt. Der Clip startet mit funkelnden Laufstegen, schneidenden Blicken und einer Portion Nostalgie, die sofort Lust auf mehr macht. Kinostart in Deutschland: der 30. April 2026. Mit von der Partie sind auch Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (65), die ihre Fan-Lieblingsrollen aufleben lassen.

Der Trailer deutet an, wie sich die Machtverhältnisse im Modezirkus verschoben haben – ohne auf den Glamour zu verzichten. Zwischen Pariser Couture, Londoner Showrooms und New Yorker Büros blitzen neue Fronten auf, doch die Chemie zwischen Andy und Miranda knistert wie früher. Die kurze Szene, in der Miranda Andys Namen nicht parat hat, setzt den Ton: scharf, lässig, gnadenlos. Dazu rüstet die Fortsetzung mit prominenter Verstärkung auf. Lucy Liu (57), Simone Ashley (30), Lady Gaga (39), Justin Theroux (54) und Kenneth Branagh (65) ziehen als Designer, Medienmacher und Szenegrößen durch die Bilder oder glänzen in Cameos. Ein echter Starreigen, der die Modewelt im Trailer wie eine Arena der Eitelkeiten und Einflüsse inszeniert – samt bissigem Humor, für den das Original gefeiert wurde.

Mit "Der Teufel trägt Prada 2" kehren nicht nur alte Bekannte, sondern auch neue stilprägende Trends auf die Leinwand zurück, und so dürfte die Mode wieder eine zentrale Bühne einnehmen. Bereits im ersten Teil hatte der Film das Publikum mit luxuriösen Kostümen und bissigen Dialogen in seinen Bann gezogen. Besonders Meryl überzeugte damals als unnahbare Modeikone, doch auch Anne hinterließ als charmante Underdog-Assistentin bleibenden Eindruck. Justin, der unter anderem mit Emily in der Vergangenheit zusammenarbeitete, lobte neulich die Zusammenarbeit mit Meryl in höchsten Tönen. Es scheint, als ob das Comeback der modischen Chaos-Welt die nächste Generation ebenso begeistern wird wie die Fans des Originals.

IMAGO / Capital Pictures Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

ActionPress Anne Hathaway mit Patrick Brammall am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

IMAGO / ABACAPRESS Meryl Streep und Stanley Tucci am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"