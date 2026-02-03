Verlobung? Marcus von Anhalt kniet vor Simone Lugner nieder

Verlobungs-Alarm in Wien? Bei einem romantischen Treffen in der Innenstadt soll Prinz Marcus von Anhalt (59) vor Simone Lugner plötzlich auf die Knie gegangen sein – direkt vor der Kulisse des Stephansdoms, einen Strauß roter Rosen in der Hand und seine "Prinzessin" im Blick. Erst seit wenigen Tagen kennen sich die beiden, doch schon jetzt sorgen innige Küsse, große Gesten und dramatische Szenen für Gesprächsstoff. Einen Ring oder einen offiziellen Antrag gab es zwar nicht, trotzdem wirkt die Begegnung wie eine Szene aus einem Reality-Märchen, in dem alles ein bisschen schneller und größer abläuft als im echten Leben.

Kennengelernt hatten sich Simone und Marcus bei Rosis legendärer Schnitzelparty in Kitzbühel. Gegenüber oe24 hält sich Simone auf eine mögliche Beziehung angesprochen noch zurück, betont aber vielsagend: "Die Chemie stimmt. Man weiß ja nie." Nun könnte am 7. Februar das nächste Kapitel folgen. Für diesen Tag ist ein gemeinsamer Auftritt beim IAEA-Ball in Wien geplant. Simone hat sich dafür bereits beim Friseur angemeldet und möchte ein Kleid ausleihen. Allerdings bleibt sie realistisch: "Ich glaube es erst, wenn ich die Tickets in der Hand halte", gestand sie offen. Zuvor kam es bei anvisierten Treffen wohl zu kurzfristigen Planänderungen.

Für Simone ist die neue Bekanntschaft auch persönlich ein besonderer Schritt, denn seit dem Tod ihres Ehemanns Richard Lugner (†91) hatte sie sich lange aus der Society zurückgezogen und keine Dates gewollt. Das Treffen mit Marcus beim Hahnenkamm-Wochenende brachte nun wieder Glamour und Abenteuer in ihren Alltag, inklusive eines edlen Dinners in Wien. Die Witwe des Bauunternehmers ist seit Jahren fester Bestandteil der österreichischen Society-Szene, kennt Opernball, rote Teppiche und Blitzlichtgewitter genau. Nun erlebt sie all das an der Seite eines Mannes, der für exzentrische Auftritte und große Bilder bekannt ist – und der sie bei ihrem ersten Date bereits wie eine Märchenprinzessin inszenierte. Wie es weitergeht, entscheiden nicht nur Tickets und Termine, sondern auch, ob die spürbare Chemie zwischen den beiden den Alltag übersteht.

Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Juli 2025

Getty Images Marcus von Anhalt, Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt

Imago Simone Lugner, 2025