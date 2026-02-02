Gils Verschwiegenheitserklärung: RTL-Chef äußert sich dazu

Gil Ofarim (43) sorgt derzeit im Dschungelcamp für Diskussionen. Seit dem Start der neuen Staffel am 23. Januar hoffen zahlreiche Zuschauer darauf, dass der Sänger sich zu den Ereignissen in einem Leipziger Hotel im Jahr 2021 äußert. Stattdessen erklärt der Musiker, durch eine Verschwiegenheitserklärung daran gehindert zu sein. RTL-Programmchef Markus Küttner sagt im Gespräch mit dem Onlineportal DWDL dazu: "Von einer Verschwiegenheitsverpflichtung wusste ich nicht. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Und wer weiß, was da noch passiert in den nächsten Tagen."

Dennoch sei er froh, Gil im Cast zu haben, da dessen Vita laut seiner Meinung nach wie vor spannend sei. "Gil Ofarim hatten wir bereits lange vor der Leipzig-Geschichte auf dem Zettel und seit über zehn Jahren haben wir ihn regelmäßig für den Dschungel angefragt. Ich fand und finde ihn und seine Vita spannend, daran hat sich nichts geändert", erklärt Markus. Schon vor Ausstrahlung der neuen Staffel riefen zahlreiche Fans zum Boykott auf, um Gil keine Plattform zu bieten. Einige warfen dem Sender sogar vor, den Musiker für seinen Skandal mit der Teilnahme zu belohnen. "Gil Ofarim ist nicht im Dschungel, weil es diesen Vorfall im Hotel in Leipzig gab. Also würde ich nicht sagen, dass er von uns für ein Fehlverhalten belohnt wird", betont der RTL-Programmchef.

Auch im Camp musste sich Gil mit Kritik auseinandersetzen – vor allem Ariel hatte es auf den Sänger abgesehen. Nachdem beide gemeinsam eine Essensprüfung absolviert hatten, bei der Gil das Team mit drei Sternen belohnte, konnte sich Ariel einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Auch wenn ich Gil nicht mag", erklärte die Reality-Darstellerin, nachdem sie Gil ein Lob für die erfolgreich absolvierte Prüfung ausgesprochen hatte. Besonders heftig platzte es aus der Mutter einer Tochter heraus, als sie sich vor ihren Mitcampern klar äußerte: "Ich bin froh, dass in meiner Familie kein Verbrecher ist."

RTL Dschungelcamp-Star Gil Ofarim

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026