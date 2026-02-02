Dschungelcamp: Männer sind Samira und Ariel ein Dorn im Auge

Tag elf im Dschungelcamp und in der nächtlichen Feuerwache platzt bei Ariel und Samira Yavuz (32) einiges heraus: Die beiden Reality-Bekanntheiten reden sich am Lagerfeuer den ganzen Frust von der Seele. Ariel macht dabei eine klare Ansage zu ihren Ambitionen im Camp. Sie ist sich sicher, warum sie dort ist, worauf sie hinarbeitet und mit wem sie sich messen will. "Egal, was kommt, ich habe gesagt, ich komme hier rein und ich werde das gewinnen", meint sie. An ihrer Seite sitzt Samira, die nicht nur über das Leben im Camp spricht, sondern auch deutlich macht, welche Männer im Camp nichts anderes machen, als herumzuliegen: "Am krassesten ist es bei Hubert und Hardy, dass da noch keiner kam und gesagt hat: 'Vielleicht braucht ihr zwei Thrombosespritzen!'" Ariel pflichtet ihr bei: "Die bewegen ihren Hintern nur, wenn es Essen gibt oder sie auf Toilette müssen!"

Noch stärker beschäftigt Samira jedoch die Stimmung im Camp rund um Evanthia Benetatou (33) und ihren angeblichen Flirt mit Patrick Romer (30). Die Influencerin ärgert sich über Aussagen von Männern wie Stephen Dürr (51), der Eva angeblich vorhält, im Bikini durchs Camp zu laufen. Für Samira ist das klassisches Victim-Blaming. "Es wird immer alles auf die Frauen geschoben, weil sie einen Bikini anhat. Es sind 40 Grad, sollen wir im Schneeanzug rumlaufen? Das ist immer einfach für die Männer, dann sowas zu sagen. Auch wenn Frauen sexuell bedrängt werden, heißt es, 'Ja, warum rennt sie denn auch so rum?'" schimpft sie vor den Kameras. Auch Ariel vertritt diesbezüglich eine klare Meinung: "Auch wenn ich Eva nicht mag, aber jede Frau darf anziehen, was sie möchte, und da hat kein Mann auf dieser Welt das zu beurteilen! Ich ziehe genau das an, was ich geil finde. Ich schaue in den Spiegel, auch wenn es richtig knapp ist, und denke mir 'Du hot Mummy' und jetzt gehe ich raus und fühle mich wohl und sexy. So viel Selbstbewusstsein, wie ich habe, da kann mir kein Mann auf der Erde jemals einreden, was ich anzuziehen habe!"

Das Thema Eva und Patrick beschäftigte den Dschungel-Cast in den vergangenen Tagen immer wieder. Schließlich zog auch Patrick seine Konsequenzen. Am Weiher suchte der Reality-Bauer das Gespräch und stellte klar: "Wir sind Freunde und wir schauen jetzt, eine freundschaftliche Distanz zu wahren." Eva willigte sichtlich geknickt ein: "Nicht, dass wir falsch rüberkommen. Ich hab's verstanden." Vor allem Ariel hatte bereits vorher kein gutes Haar an der Verbindung gelassen. Die Influencerin spekulierte offen über die Nähe zwischen den beiden und fragte spitz in die Runde: "Patrick, ein vergebener Mann hier drinnen, der mehr mit Eva chillt als wahrscheinlich mit seiner Freundin?" Als Patrick und Eva darauf reagieren wollten, legte Ariel noch einen drauf: "Wenn hier keine Kameras wären, hätte er sie schon längst geb*mst."

RTL Ariel und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Ariel im Dschungelcamp 2026