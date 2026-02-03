Samira Yavuz kürt Eva Benetatou im Dschungel zur Schlange

Tag elf im Dschungelcamp und die Promis müssen erneut ihren Teamgeist unter Beweis stellen – oder eben auch nicht. Beim aktuellen Spiel verteilen die Stars Miniatur-Tiere an ihre Mitstreiter, begleitet von Begründungen, die teilweise tief blicken lassen. Ariel startet und vergibt das Faultier an Hardy (57), begleitet von Vorwürfen, dass er sich im Camp zu wenig einbringe. Dann wird es spannend: Samira Yavuz (32) greift zur Schlangen-Trophäe und bestimmt ausgerechnet Evanthia Benetatou (33) als deren neue Trägerin. "Das Jahr der Schlange war das schlimmste Jahr meines Lebens", erklärt Samira und trifft damit durchaus einen empfindlichen Nerv. Doch ein versöhnlicher Nachsatz folgt: Sie wünsche Eva, dass diese ihre alte Haut abwerfen und neu anfangen könne.

Die Szene sorgt für gemischte Reaktionen im Camp. Während einige der Teilnehmer Samiras Vorgehen nachvollziehen können, zeigt sich Eva gefasst, aber mit gemischten Gefühlen. Immerhin sei die Symbolik der Schlange positiv zu deuten, da diese für Transformation und Erneuerung stehe, gibt Eva zu bedenken. Dieses unerwartete Maß an Selbstreflexion überrascht einige Zuschauer vor den Bildschirmen, während sich das Verhältnis zwischen Eva und Samira weiterhin auf einem schmalen Grat bewegt. Ob die beiden durch die symbolische Geste einen kleinen Schritt aufeinander zugehen konnten oder ob alte Wunden wieder aufbrechen, bleibt abzuwarten.

Zwischen Eva und Samira liegt mehr als ein Camp-Alltag. Die Reality-Stars haben in den vergangenen Tagen mehrfach das Gespräch gesucht, wenn auch mit unterschiedlichen Erwartungen. Die Influencerin kämpft im Dschungel mit Heimweh und den Gedanken an ihre Kinder, während Eva nach eigenen Worten Frieden und Klarheit anstrebt. Beide kennen die leisen Momente am Wasserloch ebenso wie die lauten am Feuer. Dass nun ausgerechnet ein symbolisches Spiel alte Wunden aufreißt und gleichzeitig Raum für einen Neubeginn andeutet, passt zu ihrer Dynamik: direkt, persönlich, selten ohne Tränen – und stets mit dem Versuch, aus dem Gesagten etwas mitzunehmen, das den nächsten Tag im Camp erträglicher macht.

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026