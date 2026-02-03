Sonja Zietlow versteigert Dschungellooks für den guten Zweck

Dschungel-Fans aufgepasst: Sonja Zietlow (57) macht ihren Kleiderschrank für den guten Zweck auf und bringt echtes Camp-Feeling nach Hause. Die Moderatorin versteigert laut kino.de aktuell mehrere Originalteile, die sie in der laufenden Dschungelcamp-Staffel getragen hat – darunter eine Blouson-Jacke aus Show 1, eine Tunika aus Show 4 sowie Schmuckstücke wie ein Armband aus Show 5 und Ketten. Die Auktionen laufen auf der Plattform United Charity, die Gebote steigen bereits kräftig an. Einige liegen schon über der Marke von einhundert Euro. Die Bietduelle sind gestartet, das Zeitfenster ist gesetzt: Schluss ist je nach Artikel am 25. oder 26. Februar.

Die Aktion folgt einer Tradition, mit der Sonja schon in früheren Jahren Fans persönliche Andenken ermöglicht hat. Laut Leistungsbeschreibungen auf der Plattform erfahren Bieter alle Details zu Größen, Zustand und Versandtermin – letzterer richtet sich danach, wann die Show-Teile nach Drehschluss verschickt werden können. Der komplette Erlös wandert nicht an Sender oder Promi, sondern wird gespendet: Die Einnahmen aus Sonjas Outfits gehen an "Rettet das Nashorn", eine Initiative, die sich dem Schutz der bedrohten Tiere in freier Wildbahn widmet. Wer kein passendes Teil findet, sollte trotzdem am Ball bleiben: In der Vergangenheit kamen zum Finale weitere Erinnerungsstücke unter den Hammer, etwa signierte Sterne oder Kuscheltiere von Gewinnern.

Privat zeigt sich Sonja nahbar, wenn es um das Camp geht. Die Moderatorin fiebert traditionell leidenschaftlich mit und lässt durchblicken, dass sie auch abseits der Bühne ein Herz für ihre Favoriten hat. Mit Co-Moderator Jan Köppen (42) bildet sie vor der Kamera ein eingespieltes Duo, das die Zuschauer durch die Abende begleitet. Dass Sonja nun ihre Looks in die Hände der Fans gibt und damit gleichzeitig ein Natur- und Tierschutzprojekt unterstützt, passt zu der Seite an ihr, die man in stilleren Momenten bemerkt: Nähe zum Publikum, Wertschätzung für Erinnerungen – und ein Sinn dafür, dass ein Outfit mehr sein kann als nur Fernsehen.

Anzeige Anzeige

Thomas Burg / Action Press Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL Sonja Zietlow, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025