Ariels Statement: Ex Giuliano Lorenzo Hediger tobt im Netz

Zwischen Giuliano Lorenzo Hediger und seiner Ex-Freundin Ariel herrscht momentan dicke Luft. Anlass für den Streit ist unter anderem ein Vorfall im Dschungelcamp, bei dem die Influencerin über Giulianos erste Tochter sprach. Als hätte die Dschungelcamperin gewusst, dass es in irgendeiner Form Zoff geben wird, während sie von der Außenwelt isoliert ist, nahm sie vor ihrem Einzug ins Lager ein Video auf. In dem heute veröffentlichten Statement ruft sie ihre Follower dazu auf, nicht alles zu glauben, was rund um ihre Person im Netz verbreitet wird. Dies hat Giuliano sichtlich auf die Palme gebracht, wie seine hitzige Instagram-Story zeigt.

"Das Statement, das Ariel gepostet hat – das ist so superpeinlich, dass sie das vorher schon aufgenommen hat. Ich sage jetzt was: Bevor sie eingezogen ist, habe ich ihr ganz klar gesagt: 'Ariel, ich gönne dir alles. Ich gönne es dir, wenn du gewinnst. Ich bitte dich einfach um eins: Red nicht über mich. Sag nichts über mich. Erzähl keine Schei*e über mich. Und dann kommt auch nichts von mir.'" Erst durch ihre Aussagen über seine erste Tochter und über angebliche private Vorfälle sehe er sich gezwungen, zu reagieren. Zugleich richtet er deutliche Worte an einige Follower, die ihn im Netz als missgünstig darstellen und fordert sie auf, sich zurückzuhalten: "Bitte haltet euer Maul. Ihr habt gar keine Ahnung." Er fügt wütend hinzu: "Ich habe Ariel immer alles gegönnt. Ich hatte nie böses Blut gegen sie, aber es steht mir zu, wenn irgendwelche privaten Dinge oder auch über ihre Mutter erzählt werden, dass man dazu etwas sagt."

Vor wenigen Tagen hatte Ariel im Dschungelcamp erstmals öffentlich über Giulianos erste Tochter gesprochen und damit für große Aufmerksamkeit unter den Campern gesorgt. Am Lagerfeuer berichtete die Reality-TV-Bekanntheit emotional, wie sie damals das kleine Mädchen im Krankenhaus besucht hatte. "Ich durfte sie besuchen gehen und sie war wirklich so toll und so süß. Ich wäre bereit dazu gewesen, auf einmal zwei Kinder zu haben", erzählte sie in der Runde. Ariel verriet weiter: "Ich hätte sie sogar adoptiert", und bastelte sogar Schnullerketten mit dem Namen des Kindes. Doch wie sie weiter erklärte, sei alles letztlich doch anders gekommen. "Ich wünsche mir für sie, dass sie die schönste Familie, die tollsten Eltern hat."

Collage: Instagram / _ariel__61, Instagram / lostbvtterflyy Collage: Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger und seine Tochter Ileyna, September 2025

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

