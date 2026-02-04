Aussagen im Dschungel: Ariels Mutter will vieles klarstellen

Ariel zeigt sich im Dschungelcamp auch gelegentlich von einer verletzlichen Seite. Im Austausch am Lagerfeuer ist die Reality-TV-Bekanntheit auf ihre Mutter zu sprechen gekommen, mit der sie ihren Worten zufolge kein besonderes Verhältnis zu haben scheint. "Das Verhältnis zwischen mir und meiner Mam war immer schon ein bisschen kalt. Sie ist ein sehr kalter Mensch, sie zeigt keine Emotionen", erklärte die Love Fool-Bekanntheit an Tag zwölf im Dschungeltelefon. Sie erinnerte sich zurück: Nach der Trennung ihrer Eltern, Ariel war damals zwölf, hatte ihre Mama schnell einen neuen Partner gefunden, weswegen die Familie umziehen sollte.

Das kam für Ariel nicht infrage. Sie wollte ihren Vater, der dann drei Stunden entfernt wohnte, nicht zurücklassen: "Weil mein Papa war für mich meine engste Bezugsperson." Doch sie konnte nichts dagegen tun, sie musste mit. Dennoch hat sie sich gewehrt, sie kam damit nicht klar, hat randaliert. "Und dann hat meine Mama gesagt: 'Wenn du diesen Mann nicht akzeptierst, dann musst du gehen' und hat mich dann in ein Heim gebracht", gab Ariel preis. Im Heim untergekommen, hat ihr Vater sie laufend besucht. Er hätte seine Tochter gern aufgenommen, aber er durfte anscheinend nicht, weil ihre Mutter "das nicht wollte", erklärte sie unter Tränen. Ihr Schicksal habe sie zu der Frau gemacht, die sie heute ist. Sie habe gelernt, allein durchs Leben zu gehen und stark zu werden.

Doch das sei alles nur eine Geschichte, wie Ariels Ex und Vater ihrer Tochter, Giuliano Hediger, nun in seiner Instagram-Story laut macht. "Ich war ehrlich gesagt schockiert, als ich gestern gesehen habe, was Ariel über ihre Mutter erzählt hat. Ich kenne die ganze Wahrheit und das, was Ariel gesagt hat, entspricht in keiner Weise der Realität", schreibt er. Ebenso schockiert sei auch Ariels Mutter, die schon des Öfteren auf die Aussagen ihrer Tochter angesprochen wurde und nun einiges klarstellen möchte. "Sie möchte nicht an die Öffentlichkeit gehen, kann diese Aussagen aber auch nicht einfach so stehen lassen, weil vieles davon schlichtweg gelogen ist", erklärt Giuliano. Später folge ein Statement seitens der Mutter auf seinem Profil: "Nicht, um Drama zu machen, sondern damit ihr die Wahrheit kennt. Denn so etwas geht einfach nicht. Man kann nicht immer wieder falsche Dinge erzählen, ohne dass das richtiggestellt wird."

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Eva, Samira, Ariel und Simone im Dschungelcamp

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger und seine Tochter Ileyna, September 2025

