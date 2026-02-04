So reagiert Ex Marc-Robin auf Michelle Kaminskys Baby-News

Michelle Kaminsky hat kürzlich aufregende Neuigkeiten verkündet: Sie erwartet ein Kind! Die freudige Nachricht teilte sie auch mit ihrem Ex-Freund Marc-Robin Wenz, der mit einer Mischung aus Vorahnung, Glückwunsch und Humor reagierte. Michelle, die das Telefonat aufzeichnete und auf Instagram hochlud, begann mit den Worten: "Also, ich habe dir etwas zu erzählen." Marc-Robin ahnte sofort, worum es geht, und reagierte prompt: "Ich weiß, was jetzt kommt. Positiv." Als Michelle seine Vermutung bestätigte, gratulierte er freundlich, konnte sich aber auch einen spöttischen Kommentar nicht verkneifen: "Oh mein Gott, Kaminsky wird wieder fett."

Obwohl er mit seinen Worten zunächst für Stirnrunzeln sorgte, nahm Michelle das Gespräch offenbar mit Humor. Am Ende bezeichnete sie ihren Ex scherzhaft als "coolen Onkel", worauf Marc-Robin selbstironisch antwortete: "Jetzt ist die Frage, ob du eine coole Mutter bist." Eine klare Verwirrung darüber, wie sie diese Aussage meinte, blieb bestehen. In seiner Story rechtfertigte sich Marc-Robin jedoch nicht nur für sein Telefonverhalten, sondern erklärte auch den etwas holprigen Umgangston: "Ich war gerade unter Leuten, hatte keine Zeit und wollte das Wort 'schwanger' nicht einfach so aussprechen."

Am Dienstag hatte Michelle auf Social Media die ganz besondere Überraschung verkündet. In einem Video zeigte die Influencerin, wie sie erst glaubte, nicht schwanger zu sein, weil sie den Test wohl falsch gelesen hatte. Erst ein zweiter Test brachte Gewissheit. "Zwei Linien bedeuten schwanger, okay, eine Linie bedeutet nicht schwanger", erklärte sie lachend ihrem Partner Lukas. Nur wenige Augenblicke später konnte sie ihr Glück kaum fassen. "Oh mein Gott!", rief sie und Lukas machte vor Freude sogar einen Purzelbaum, bevor er Michelle glücklich in den Arm nahm. Sogar Tränen der Rührung flossen bei der werdenden Mutter.

TikTok / miselikmy Marc-Robin Wenz und Michelle Kaminsky

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz im März 2025

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und Lukas