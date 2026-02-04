Bodyshaming: Emmy beleidigt Sophie bei "#CoupleChallenge"

Zickenkrieg bei #CoupleChallenge. Seit ihrem Einzug polarisiert Emmy Russ (26) ohne Ende. Nach der Nominierung artet das jedoch aus. Sophie Welack und Hendrik Sünder werden von den anderen Teilnehmern ins Exit-Spiel gewählt. Das trifft vor allem Sophie hart. Mit einer Zigarette in der Raucherecke will sie sich beruhigen. Von Ruhe kann aber nicht die Rede sein, denn Ariel fordert den Platz in dem Bereich vehement ein, Sophie will aber nicht weichen. Emmy schlägt sich in der Diskussion auf Ariels Seite und giftet Sophie an: "Ich weiß gar nicht, woher du den Mut hast, so mit uns zu sprechen." Die Sommerhaus der Normalos-Gewinnerin reagiert aufgebracht: "Weil ihr nichts Besseres seid als ich. Du hast auch nur zwei Beine, zwei Arme und einen Kopf, mehr hast du auch nicht." Das sieht Emmy anders. "Na ja, bisschen weniger habe ich am Körper", meint sie provokant.

Während Sophie immer wütender wird und von dem Angriff, der eindeutig gegen ihren Körper ging, sichtlich getroffen ist, machen Emmy und Ariel einfach weiter. Während Ariel Sophie weiter von ihrem Platz in der Raucherecke verscheuchen will, meint Emmy: "Ariel, sie muss doch ein bisschen mehr sitzen, sie hat doch, du weißt schon... sie braucht das doch." Für Sophie zu viel. "Bodyshaming oder was?", versucht sie sich unter Tränen zu verteidigen. Damit stößt sie bei ihren Kontrahentinnen aber nur auf gehässiges Gelächter. Lediglich Aleks Petrovic (34) mahnt Emmy und Ariel zur Zurückhaltung. Die Angriffe auf Sophies Körper gehen aber auch der Produktion zu weit. Der Hintergrundsprecher erklärt: "Streit hin oder her, eine Person aufgrund ihres Aussehens herabzuwürdigen, überschreitet eine klare Grenze und hat in einer fairen Auseinandersetzung keinen Platz." Konkrete Konsequenzen scheint es vorerst aber nicht zu geben.

Dass der Streit zwischen Emmy und Sophie in Bodyshaming ausarten würde, deutete sich schon in den vergangenen Folgen an. Nach der Ausstrahlung meldete Sophie sich bei Instagram zu Wort und machte ihrem Ärger Luft. "Das Ganze muss man erstmal verdauen. Bodyshaming als Unterhaltung ist einfach nur ekelhaft. Sätze wie 'Wenigstens will dich überhaupt wer b*msen' sind nicht frech, sondern maximal niveaulos", schreibt die medizinische Fachangestellte. Ein gewisser Bekanntheitsgrad entschuldige so ein Verhalten nicht. Zudem erklärt sie ihren Followern, dass jeder, der das feiert, gerne entfolgen könne. Bodyshaming habe auf ihrem Account keinen Platz.

RTLZWEI Sophie Welack, Emmy Russ, Hendrik Sünder und Ariel bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI Ariel und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge"

Instagram / sophiewelack_ Realitystar Sophie Welack, September 2025